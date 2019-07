Agent Mino Raiola: - Alle vet at Paul ønsker å bevege seg videre

Stjerneagenten forteller at både Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds eiere er klar over at Paul Pogba ønsker seg bort fra klubben.

Det uttaler den italienske agenten til The Times fredag kveld.

To dager før Ole Gunnar Solskjær skal ta med seg sitt United-lag på pre season-tur til Australia, er det fortsatt i det blå om Pogba vil være en del av stallen kommende sesong.

Pogba selv har tidligere uttalt at han føler seg klar for nye eventyr, og nå heller hans agent Raiola ytterligere bensin på bålet i et intervju med den britiske storavisen, som skriver at både Real Madrid og Juventus skal være interesserte i 26-åringens tjenester.

- Alle i klubben, fra manageren til eierne, vet om Pauls ønsker. Alle vet om ønsket til Paul om å bevege seg videre. Vi er i en prosess rundt det. Alle vet hva slags følelser Paul har, sier Raiola til avisen.

EKSENTRISK: Mino Raiola er agenten som representerer Pogba. Foto: Valery Hache (AFP)

Uvisst om Pogba drar på treningsleir

De aller fleste United-spillerne returnerte til trening tidligere denne uken, men Pogba skal etter rapportene fortsatt ha til gode å vise seg på treningsanlegget Carrington.

Solskjær har gitt midtbanespilleren en ekstra ferieuke ettersom Pogba spilte tre ganger for Frankrike forrige måned.

Pogba har tilbrakt tid i New York i forbindelse med en promotortur, og fredag morgen skal han fortsatt ha vært i den amerikanske byen.

Manchester United har vært klare på at Pogba vil være med resten av troppen når flyet setter kursen mot Australia på søndag, men Raiola vil ikke gi noen garantier for nettopp det.

- Jeg kan ikke fortelle noen ting. Jeg lever dag for dag, sier den eksentriske agenten.

Pogba har tidligere i sommer uttalt til medier at han føler seg moden for en ny utfordring, til tross for at han har to år igjen av kontrakten med Solskjærs klubb.

Har planer om å gjøre Pogba til visekaptein

The Times skriver at Solskjær har planer om å gjøre franskmannen til visekaptein kommende sesong i et forsøk på å holde midtbanespilleren på Old Trafford.

Avisen skriver at Ashley Young er forventet å bli klubbens nye kaptein etter at Antonio Valencia har forlatt klubben, men det er grunn til å tro at klubbens visekaptein vil få mye tillit med bindet rundt armen ettersom Young har fått konkurranse på backplass av Aaron Wan-Bissaka.

Solskjær skal ha planlagt en intensiv treningsleir på ti dager i Australia så fort de kommer til byen Perth mandag. De skal blant annet møye Perth Glory og Leeds før de setter kursen videre mot Singapore og Shanghai for å møte Inter og Tottenham.

Nå vil imidlertid Pogbas klubbfremtid etter alle solemerker oppta mye spalteplass under klubbens treningsleir.

Overgangsvinduet i Premier League stenger 8. august, men italienske klubber har 15 ekstra dager før deres vindu stenger. Spanske klubber kan hente spillere helt fram til . september.