Agent Mino Raiola åpner opp om Erling Braut Haalands framtid: - Tror ikke det skjer

Den omstridte agenten avviser ikke at den norske spissen er omsvermet etter suksessen i Borussia Dortmund, men tror likevel det er best å vente.

I et intervju med den spanske sportsavisen Marca snakker Erling Braut Haalands agent, Mino Raiola, om framtiden til den norske spisssensasjonen.

Haaland gikk til tyske Borussia Dortmund nå i vinter og har blitt en stor suksess der. Så bra har nordmannen vært, at det allerede hviskes om enda større klubber.

Spanske medier har blant annet koblet ham med en overgang til Real Madrid. Superklubben skal angivelig ha planer om å bygge om angrepet sitt i sommer.

LES OGSÅ: Daily Mail: - Ødegaard kan stoppe Pogbas Madrid-overgang

Raiola: -Tror ikke at det skjer

Raiola tror imidlertid det er for tidlig for den unge spissen. Agenten mener at Haaland fortsatt kan ta mange nye steg i den tyske Bundesliga-klubben.

- Han er en veldig viktig diamant. Det er fantastisk å se ham spille og se han utvikle seg for hver kamp som går. Det var ingen som så for seg at overgangen til Bundesligaen og Champions League med et lag som Borussia Dortmund ville gå slik. Det var ingen som ventet at det skulle skje, sier Raiola til Marca.

- Det er ikke enkelt å dra fra Østerrike til Tyskland og være på et slik nivå. Han kan fortsatt utvikle seg mye og derfor er det best for ham å være i Dortmund så lenge han trenger å være der. Men det er sant at han er en fotballspiller som venter at utviklingen skal gå raskere enn det som er vanlig, sier agenten videre.

LES OGSÅ: Mbappé håner Haaland. Det får engelsk stjerne til å se rødt

Haaland dro fra Molde til Red Bull Salzburg i Østerrike etter 2018-sesongen i Norge. I Salzburg fikk han en eventyrlig høst, og scoret blant annet åtte mål i Champions League-gruppespillet. Totalt nettet han 28 mål på 22 kamper på en halv sesong.

- Da han dro fra Red Bull Salzburg, så var det på riktig tidspunkt, men ... jeg tror ikke han kommer til å forlate Dortmund denne sommeren, mener Raiola.

MEKTIG AGENT: Mino Raiola representerer både Erling Braut Haaland og Paul Pogba. Foto: Valery Hache (AFP / NTB scanpix)

Den omstridte agenten legger likevel ikke skjul på at han håper å få flyttet en av sine klienter til Real Madrid allerede i neste overgangsvindu.

- Jeg ønsker virkelig å ta en spiller til Real Madrid og jeg vil forsøke å gjøre det i sommer. Det er noe som ville gjort både meg og spillerne stolte, fordi Real Madrid er en så stor klubb. Jeg har et godt forhold til Los Blancos, sier Raiola.

LES OGSÅ: Alfie Haaland om Erling Braut Haalands neste overgang: - La Liga hadde vært bra for min sønn

Snakket om Pogba

En spiller som ofte har blitt koblet med Real Madrid er Manchester Uniteds Paul Pogba. Raiola har flere ganger uttalt seg om franskmennenes situasjon i Premier League-klubben og det kan virke som partene har et anstrengt forhold.

Pogba har vært mye skadet denne sesongen, men nærmer seg et comeback, selv om sesongen nå er satt på vent som en følge av koronaviruset.

- Pogba er inne i en tøff periode. Men, for å være helt klar - i England blir sånt fort plukket opp - så har Pogba kun fokus på å bidra til at Manchester United får en god avslutning på sesongen. Han ønsker å komme tilbake i laget og forsikre seg om at United kommer seg til Champions League, sier Raiola om franskmannen.

LES OGSÅ: Hevder Real Madrid skal signere ny stjernespiss: Haaland er klubbens førstevalg

Sist sommer var Pogba heftig koblet med den spanske storklubben, men det hele endte med at han ble værende i United. Raiola holder kortene tett til brystet angående om det kan være aktuelt med en flytt etter denne sesongen.

- Du kan aldri vite helt hva som kommer til å skje. Men per nå, så vet vi ikke. Akkurat nå er det kun klubbene og lagene som gjelder. Etter sesongen, så får vi se hva som er mulig. Det var stor interesse for ham i fjor, men da var det ikke mulig.