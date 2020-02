Agent Mino Raiola ut mot Solskjær

Mino Raiola slår kraftig tilbake mot Ole Gunnar Solskjær etter Pogba-sitater i britisk presse.

Paul Pogbas agent Mino Raiola uttalte nylig at franskmannen er moden for en ny utfording og at Champions League-spill er viktig hvis han skal bli i Manchester United.

I kjølvannet av den kontroversielle agentens uttalelser, er Solskjær sitert på følgende i britiske medier, blant annet i Daily Mail:

- Paul er vår spiller, og ikke Mino sin. Jeg har ikke satt meg ned og fortalt Paul hva han skal be agenten sin om å si. Og jeg har ikke snakket med Mino, det er helt sikkert.

Sitatene har ikke gått Mino Raiola hus forbi, og nå kommer agenten med krasse ord i retning Ole Gunnar Solskjær i et Instagram-innlegg rett før kampstart mellom Chelsea og Manchester United.

- Paul er ikke min, og helt klart ikke Solskjærs eiendom. Paul er Paul Pogba. Du kan ikke eie et menneske, som i lang tid har vært i Storbritiannia, eller noen andre steder. Jeg håper Solskjær ikke ønsker å antyde at Paul er en fange, skriver Raiola på Instagram.

- Men før Solskjær kommenterer ting jeg sier, bør han sette seg bedre inn i innholde i det han selv sier. Jeg er en fri borger, som kan tenke og uttrykke tankene mine. Fram til nå har jeg kanskje vært for snill med ham. Solskjær burde huske hva han sa til Paul i sommer, skriver han videre.

- Jeg tror Solskjær kanskje er frustrert for flere grunner og at han nå blander sammen flere problemer. Jeg tror Solskjær har andre ting å bekymre seg for. Det har jeg gjort hvis jeg var han, avslutter Raiola Instagram-innlegget med.

UT MOT SOLSKJÆR: Mino Raiola fyrer løs i nytt Instagram-innlegg mandag kveld. Foto: Valery Hache (AFP)

Paul Pogba har vært ute med skade siden 26. desember og spiller ikke mandagens kamp.