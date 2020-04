Agent om mulige lønnskutt i fotballen: - Da bør spillerne kunne forlate klubbene gratis

Fotballagenten Stijn Francis har lite sympati for klubbene som nå vil kutte lønnen til spillere på grunn av koronakrisen.

I en kommentar i den engelske avisen The Guardian kommer agenten med en kraftig advarsel til storklubbene rundt i Europa.

Francis er agent for en rekke belgiske fotballstjerner, blant dem Tottenham-midtstopper Toby Alderweireld og Napoli-spiller Dries Mertens.

Nå går agenten langt i antyde at mange av klubbene kan takke seg selv dersom de nå blir tvunget til å ty til kutt i spillerlønninger for å overleve.

Fotballklubber over hele verden opplever inntektsfall etter at koronaviruset har satt en stopper for de fleste ligaer.

- Har brukt penger de ikke har



Francis har likevel liten sympati for klubbene som nå begynner å kutte lønnen til spillerne og mener det er flere grunner til det.

- Man skulle tro at eiere av godt drevne klubber har satt av midler til å kunne overleve perioder med mindre overskudd. Mange klubber har ikke en slik pute å hvile på og stresser for øyeblikket fordi de har hatt en tendens til å investere for mye i spillere på overgangsmarkedet, skriver agenten.

Han mener mange av klubbene bruker mer penger enn de egentlig har, i håp om å beholde plassen i ligaen de spiller i for å kunne få de enorme medieinntektene det medfører.

- Hvis klubber nå er redd for at de ikke skal klare å overleve så betyr det at disse klubbene ikke har vært forsiktige og at de bør permittere spillere. Og hvis det skulle skje så bør spillerne kunne terminere kontraktene deres, mener Francis.

Krever gratis overganger for spillere som blir trukket i lønn



Agenten mener at noe av det grunnleggende i moderne fotball er at en kontrakt blir respektert av begge parter.

- Hvis en klubb signerer en spiller så tar de risiko ved å betale en kjøpesum og en betydelig lønn. Til gjengjeld så kan ikke spillerne forlate klubben før kontrakten er fullført - med mindre partene blir enige om noe annet. Spillerne vet også at forpliktelsene i kontrakten gjør at de kan føle seg trygge på at de får lønn av klubbene, skriver Francis.

Han mener at klubbene som nå ber om lønnskutt går bort fra dette grunnleggende prinsippet i fotballen. Agenten mener at dersom spillere skal finne seg i slike lønnskutt, så må de også kunne settes i samme posisjon som enhver «vanlig» arbeidstaker.

- Da må de klubbene akseptere at spillerne kan terminere kontrakten med deres arbeidsgiver og forlate klubbene gratis. Klubbene bør ikke kunne kreve noen overgangssum for spillerne dersom de ønsker å dra, skriver fotballagenten.

Ingen enighet i Premier League



Spillere i flere europeiske storklubber som Barcelona, Juventus, Bayern München og Real Madrid har allerede akseptert lønnskutt i forbindelse med koronakrisen.

I Premier League har klubbene derimot møtt på større utfordringer.

Foreløpig har ikke klubbene klart å bli enige med spillerforeningen om en felles løsning for lønnskutt. Southampton ble imidlertid enig med deres spillere denne uken om å utsette deler av lønnsutbetalingene for april, mai og juni.

Foreløpig er de den eneste Premier League-klubben som har fått til en slik løsning.

En rekke Premier League-spillere har derimot gått med på å donere deler av lønningene sine til helsearbeidere i England.

