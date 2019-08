Agenten til Liverpool-stortalent langer ut: - Han har ikke forlatt rommet sitt på fire dager

Bobby Duncan, Steven Gerrards søskenbarn, skal være alt annet enn fornøyd med hvordan han blir behandlet av Liverpool.

Det kommer fram av en lang melding fra hans agent Saif Rubie onsdag.

Rubie går knallhardt ut mot Liverpool, og mener klubben ikke har latt Duncan forlate klubben til tross for flere tilbud på 18-åringen. Det skal ha ført til at unggutten har fått mentale problemer og ikke har forlatt huset på flere dager.

Rubie åpner brevet med å si at Duncan har vært i samtaler med Liverpool-ledelsen, der det skal ha blitt klart at spilleren ikke er lykkelig i Liverpool av ulike grunner.

Etter hvert skal akademisjef Alex Inglethorp ha invitert Duncan og hans representanter til å bringe tilbud på bordet, så klubben kunne selge Duncan.

Duncans representanter skal ha funnet klubber som ville låne spisstalentet mot en opsjon på å kjøpe 18-åringen for rundt 1,5 millioner pund. Daily Mail skriver blant annet at italienske Fiorentina skal ha fått et bud avslått på Duncan.

- Klubben og Michael Edwards (sportsdirektør) gjorde det klart at en slik avtale ikke ville fungere, skriver agenten og legger til at de jobbet enda hardere med å finne aktuelle klubber for Duncan.

Klubben skal imidlertid ikke ha ønsket å selge spilleren som er Steven Gerrards søskenbarn. Det skal ha gått hardt inn på 18-åringen, om man skal tro agenten.

- Den virkelige grunnen til at Bobby gikk glipp av U23-kampen på mandag (mot Southampton) er fordi han har dype mentale problemer med alt stresset klubben har satt ham under, skriver blant annet Rubie og legger til at Duncan ikke har forlatt huset på mange dager.

- Bobby har ikke forlatt rommet sitt på fire dager på grunn av dette, og han vil aldri returnere til Liverpool. Min største bekymring er hans mentale helse og velvære. Liverpool-hierarkiet har ikke brydd seg om dette og har til og med gått så langt at de har skrevet at de vil straffe ham ved å la han bli i klubben til januar for å lære ham en lekse.

Duncan er sett på som et stort spisstalent, og var også med førstelaget under deres preseason-tur før denne sesongen.

Nå kan det virke som det har skjært seg fullstendig.

- Dette er ingen verdig oppførsel for en klubb med den rike historien til Liverpool, og der en av deres største spillere Steven Gerrard tilfeldigvis er Bobbys søskenbarn, skriver Rubie og legger til at det er trist at en klubb som Liverpool slipper unna med å mentalt herse og ødelegge livet til en ung mann.

Brevet har fått flere i sosiale medier til å reagere, blant dem klubblegende Jamie Carragher.

Han går knallhardt ut mot Rubie, og havnet i en Twitter-ordkrig med agenten.

- Det er et stort problem, og det er deg. Du tar for deg den mest mektige personen i klubben ved siden av Klopp!? Galskap. Klubben vil aldri jobbe med deg igjen, skriver han blant annet til Rubie, som svarer med ytterligere kritikk av sportsdirektør Michael Edwards.

Det får Carragher til å reagere ytterligere.

- Jeg tror Bobby Duncan bør forlate denne fyren før han blir sparket av klubben.