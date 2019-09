Agenten til Victor Lindelöf bekrefter interesse fra Barcelona

Utskjelt av sin tidligere manager, men var på ønskelisten til en av verdens største klubber i sommer.

Få spillere har fått hardere medfart i Manchester United enn svenske Victor Lindelöf.

Til tross for en tøff start i Premier League, har stopperen nå spilt seg opp til å bli en sentral del av Ole Gunnar Solskjærs United-lag.

- En av verdens beste midtstoppere med ballen

Spesielt forrige sesong viste Lindelöf at han takler det aller høyeste nivået - og det ble lagt merke til i Europa.

Spillerens agent, Hasan Cetinkaya, bekrefter i et intervju med svenske Aftonbladet at Barcelona forsøkte å hente klienten hans i sommervinduet.

- Victor (Lindelöf) var kanskje Uniteds beste spiller forrige sesong, og da blir det selvfølgelig interesse fra klubber som akkurat nå er bedre sportslig. Da Mathijs de Ligt valgte Juventus i sommer, så var Victor Barcelonas førstevalg. Spillestilen, og DNA´et hans er veldig likt Barcelonas måte å spille fotball på. Han er en av verdens beste midtstoppere med ballen i beina, og Barcelona ville ha han, sa Cetinkaya, og fortsatte:

- Barcelona kontaktet Ed Woodward ved flere anledninger med konkrete forslag. Jeg hadde et møte med Uniteds ansvarlige for overganger, Matt Judge, for å prøve å få en overgang i orden. United gjorde det klart at Victor var en av de viktigste spillerne i laget, og til slutt endte det med en kontraktforlengelse i United - til tross for at han hadde tre år igjen på kontrakten. Vanligvis ville ikke United forlenget en slik avtale, men når det ble vist interesse på denne måten hadde de ikke noe annet alternativ, forklarte agenten.

Lindelöf har startet samtlige av Uniteds Premier League-kamper så langt denne sesongen, og har sammen med Harry Maguire dannet Uniteds midtforsvar. Det er dog svært delte meninger om hvorvidt svensken er god nok til å spille på høyeste nivå, og blant kritikerne finner vi spillerens tidligere trener i United - José Mourinho.

- Blir kritisert uansett

Etter tapet mot West Ham var ikke portugiseren nådig i sin dom over Lindelöf, og trakk spesielt frem hodespillet til svensken som et svakt punkt.

- Lindelöf er veldig god i noen deler av spillet, men han kan bli for lett i én mot én-situasjoner, og han er ikke spesielt god i lufta, sa portugiseren.

I et intervju med Sky Sports gjør Lindelöf det klart at han ikke påvirkes av slike kommentarer.

GNISNINGER: José Mourinho kritiserte nylig Victor Lindelöf, spilleren han selv signerte fra Benfica. Foto: Oli Scarff (AFP)

- Dette har aldri vært et problem for meg, jeg er en enkel kar. Det vil alltid være noen som prater. Når du spiller for United vil det alltid være folk som kritiserer deg - og måten du spiller på. Selv når jeg spiller bra, blir jeg kritisert for et eller annet. Det er en del av jobben, alle har rett til sin egen mening, sa den diplomatiske svensken.

Og la til:

- Jeg prøver bare å gjøre min ting, og ikke fokusere på alt det andre. Jeg la ikke merke til (Mourinhos kommentarer) før du sa det til meg nå. Det er slik jeg lever livet mitt - jeg fokuserer på mine egne ting.

Midstopperen sa også at Manchester United er på en god vei nå, og at hans personlige mål er å vinne troféer med klubben.

Neste mulighet for Victor Lindelöf til å motbevise kritikerne der ute er førstkommende mandag, når United får storslått besøk av Arsenal på Old Trafford.