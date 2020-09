Agentfirma om Joshua King: - Han har signert for oss

Landslagsspissen representeres nå av samme firma som blant annet Roberto Firmino.

King har inntil nylig hatt Jim Solbakken som agent, men står nå oppført med Rogon GMBH & Co. på Transfermarkt.

- Jeg kan bekrefte det. Han har signert for vårt firma, sier Régis Dorn i Rogon til Nettavisen og fortsetter.

- Jeg jobber ikke direkte med han. Men jeg vet han har signert en avtale med oss.

Det er under et halvt år siden King signerte for Solbakken, men landslagsspissen nå ha byttet agent igjen, etter at han tidligere i karrieren var representert av Chris Welbeck, broren til Watfords Danny Welbeck.

28-åringen står heller ikke oppført på Solbakkens klientliste på Transfermarkt.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Solbakken. Han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Selv vil King verken bekrefte eller avkrefte agentbyttet.

- Ingen kommentar, sier han til Nettavisen.

Spissen har også tidligere vært ordknapp om egen fremtid:

Nettavisen får opplyst at det er agent Jordan Demetriou som representerer King i Rogon, og at Bournemouth-spissen byttet over til det Tyskland-baserte firmaet for noen dager siden.

King rykket forrige sesong ned fra Premier League med Bournemouth. Han mistet forrige uke sitt vante draktnummer syv, noe mange har tatt som et tegn på at han er på vei bort fra klubben.

Tidligere i sommer har han blitt heftig koblet til andre storklubber. Blant dem som er nevnt er Newcastle, Manchester United, Tottenham og Aston Villa.

Spissen har blant annet trent med Stabæk i sommer for å holde seg i gang, og er ventet å finne en ny klubb før overgangsvinduet stenger.

Rogon har ifølge sine egne nettsider flere store profiler på sin klientliste.

Liverpools Roberto Firmino, Borussia Dortmunds Nico Schulz og PSG-stjernen Julian Draxler er blant spillerne står på agentfirmaets liste.