Agüero-dobbel senket Kings Bournemouth, 3-1-seier til City

Manchester Citys Sergio Agüero er en målmaskin. Søndag scoret han to ganger mot Bournemouth. Foto: Rui Vieira, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Sergio Agüero fortsetter å bøtte inn mål for Manchester City. Han scoret to ganger i 3-1-seieren borte over Bournemouth søndag.

Dermed har Agüero laget mål i alle de tre første serierundene i Premier League i høst. Han Agüeros målsnitt slår det meste. Etter 341 kamper for City, står han med 235 scoringer. Det gir 0,68 per kamp. Aguero var rolig i feltet da han satte inn 1-0 tidlig. Like før pause var det Raheem Sterlings tur. Han fikk en intelligent gjennombruddspasning fra David Silva og scoret. Det var hans ellevte mål mot nettopp Bournemouth så langt i karrieren. Innbytter Harry Wilson reduserte til 1-2 med et perfekt utført frispark like før pause. Ballen skrudde seg inn helt oppe i vinkelen. Alvorlig? City så ut til å bli snytt for en straffe etter en times spill. Silva ble tråkket på foten inne i feltet, men etter VAR-vurdering gikk spillet videre. Kort etter straffesituasjonen var Agüero der igjen fra kloss hold og avgjorde kampen med sitt 1-3-mål. Joshua King spilte fra start for Bournemouth. Han klarte ikke å markere seg i særlig grad. Hjemmelaget var med i oppgjøret i store deler av kampen. Først da Agüero scoret sitt andre mål, gikk noe av trykket ut av Bournemouth. Vertene fikk også en kneskade på Charlie Daniels. Han ble båret av banen i første omgang. City spiller sin neste kamp hjemme mot Brighton lørdag. Samme dag er Bournemouth på tur og en vrien bortekamp mot Leicester. (©NTB)