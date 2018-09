Agüero i City til 2021

Manchester City fikk på plass en viktig signatur da stjernespissen Sergio Agüero (30) forlenget kontrakten med storklubben i ytterligere ett år.

Målmaskinens opprinnelige City-avtale strakte seg til sommeren 2020. Agüero kom til Manchester fra Atlético Madrid i 2011 og tar sikte på å runde ti år i Premier League-klubben.

Årets sesong har Agüero startet på imponerende vis med fem mål på sju kamper. I alt har han scoret 204 mål på 299 kamper for City.

– Jeg er glad for å ha lagt til ett år på kontrakten. Planen min var å være her i ti år. Jeg har vært her i sju år, men det blir ti når kontrakten går ut. Det var hovedgrunnen til at jeg signerte, sier han til Citys nettsted.

