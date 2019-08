Agüero med sitt 99. mål på Etihad

Argentineren er ett mål unna å nå 100 mål på hjemmebane, og er kun 14 mål bak PL-rekorden til Thierry Henry.

MANCHESTER CITY - BRIGHTON 4-0:

Den argentinske spissen kom noe senere igang i Premier League denne sesongen etter å ha spilt Copa America i sommer.

Nå virker imidlertid 31-åringen virkelig å ha funnet formen, og lørdag noterte han seg for to mål og én målgivende pasning da City knuste Brighton.

Resultatet gjør at Pep Guardiolas mannskap tok over tabelltoppen før Liverpools bortemøte med Burnley senere lørdag.

I sentrum på Etihad var som vanlig Sergio Agüero. Spissen har utviklet seg til å bli en legende i Manchester-klubben, og de to målene lørdag gjør at han nå har 99 mål på hjemmearenaen til de lyseblå.

Kun Rooney og Henry foran seg

Det er kun to spillere i Premier League som har scoret flere mål på sine respektive hjemmearenaer, men Citys spiss nærmer seg de begge for alvor.

Wayne Rooney scoret 101 mål på Old Trafford for Manchester United, mens Thierry Henry er mestscorende på hjemmebane i Premier Leagues historie med sine 114 mål på Highbury under hans tid i Arsenal.

Agüero er nå kun 15 mål bak franskmannen etter at OptaJoe meldte om 98 scoringer før argentinerens andre scoring mot Brighton.

Til tross for at Brighton var frempå med flere muligheter lørdag, var det i realiteten aldri noen tvil om hvor poengene ville havne på Etihad.

De Bruyne storspilte

Kevin de Bruyne ga vertene ledelsen allerede etter ett minutt etter et angrep tatt rett ut av læreboken til Pep Guadiola

Oleksandr Zinchenko spilte en stikker til David Silva, som deretter fikk plass ute til venstre. Han kom seg ned til linja, før han fant De Bruyne ute i feltet. Belgieren gjorde ingen feil og sendte City i ledelsen, før han igjen var involvert etter 42 minutter.

Midtbanespilleren fant Agüero inne feltet, og argentineren banket ballen i netttakket og satte inn sitt 98. mål på Etihad Stadium.

Brighton yppet seg like etter pause og var nære en redusering, men etter 55 minutter var Agüero på plass igjen. Igjen var det Zinchenko som fant Silva i mellomrommet, før spanjolen denne gangen fant sin argentinske lagkamerat.

Agüero skrudde ballen i det lengste hjørnet og kunne juble for 99. gang foran egne fans.

Juble kunne han også etter 79 minutter da han var i servitørrollen og ga ballen til Bernardo Silva. Portugiseren, som nettopp hadde entret banen, fikk avslutte scoringsballet og sørget for at Manchester City nå har scoret 215 mål på de siste 80 kampene, ifølge den engelske journalisten Simon Stone.

Et skår i gleden for Pep Guardiola er imidlertid at midtstopper Aymerick Laporte måtte forlate banne på båre allerede etter 37 minutter. Franskmannen fikk det som tilsynelatende virket å være en kneskade, og kan komme til å måtte belage seg på et lengre opphold på sidelinjen.