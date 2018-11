Aguero reddet mesterligapoeng for City i Lyon

Manchester City lå under to ganger mot Lyon i mesterligaen tirsdag, men reddet Sergio Agüero reddet ett poeng for de engelske seriemesterne. Kampen endte 2-2.

Manchester City er sikret avansement fra mesterligaens gruppe F etter tirsdagens uavgjortresultat mot i Lyon, men trenger ett poeng i den siste kampen for å bli gruppevinnere. Pep Guardiolas menn lå under både 0-1, og 1-2, men kjempet seg tilbake hver gang og fikk med seg ett poeng fra Frankrike.

Da lagene gikk til pause etter en målløs førsteomgang var det hjemmelaget som hadde vært nærmest scoring. Maxwel Cornet eller Memphis Depay klarte ikke score før hvilen, men førstnevnte gjorde opp for missene etter pause.

Ti minutter ut i annen omgang satt den omsider for hjemmelaget. Fra over 20 meters hold ladet Cornet kanonen og sendte ballen i det lengste hjørnet, utakbart for City-keeper Ederson.

Nekter å tape

Lyons ledelse holdt i sju minutter. David Silva stusset et frispark videre til Aymeric Laporte som stanget inn utligningen på Parc Olympique Lyonnais.

Lyon slo City i den første gruppespillskampen og var derfor klar over at gjestene ikke var uslåelige, og ni minutter før slutt var Cornet frampå igjen og fikset 2-1 til hjemmelaget.

Men City nekter å tape og to minutter senere var lagene like langt. De lyseblås notoriske toppscorer Sergio Agüero raget høyest på en corner og headet inn sluttresultatet. Kampen endte 2-2.

Manchester City troner øverst i gruppe F med ti poeng, men kan bli forbigått av Lyon (7 poeng) dersom det ikke blir poeng i den siste gruppespillskampen hjemme mot Hoffenheim.

Vinner Lyon sin siste kamp mot ukrainske Sjakhtjor Donetsk, samtidig som City taper, går det franske laget forbi City på innbyrdes oppgjør.

Nordtveit tapte

I bunn kjemper Hoffenheim og Sjakhtjor Donetsk om å ta seg til europaligaen. Tirsdag spilte Håvard Nordtveit 84 minutter for Hoffenheim i 2-3-tapet hjemme mot Shaktar Donetsk.

Det tyske laget har fem poeng, to mer enn ukrainerne før siste gruppespillskamp, og tredjeplassen i gruppa går som kjent til europaligaen.

Neste runde tar Manchester City imot tyske Hoffenheim, mens Lyon tar turen til Ukraina for å møte Sjakhtjor Donetsk.

