Agüero rekker ikke mesterligaoppgjøret mot Real Madrid

Pep Guardiola bekrefter at Sergio Agüero ikke ser ut til å bli klar til åttedelsfinalen mellom Manchester City og Real Madrid 7. august.

Argentineren har gjort det han kan for å helbrede kneskaden han ble operert for to dager etter 5-0-seieren over Burnley 22. juni, men blir høyst sannsynlig ikke klar til kampen mot Real Madrid.

Flere hadde begynt å tro at spissen kunne bli klar til å hjelpe City videre til kvartfinale i Champions League, men den muligheten avskriver nærmest City-manager Guardiola overfor klubbens nettsted.

– Nei, jeg tror ikke det vil være mulig, sier den spanske hovedtreneren.

Guardiolas menn er likevel favoritter til å avansere i mesterligaen når turneringen starter opp igjen i august. I den første av to åttedelsfinaler mot Real Madrid i mars vant City 2-1, før koronaviruset satte en stopper for videre spill.

I tillegg har Manchester City funnet formen i Premier League uten Aguero på banen, med nok en storseier i serieavslutningen søndag. Erstatteren på spissplass, Gabriel Jesus, har scoret fire mål de siste fem kampene i ligaen og ventes å starte mot Real Madrid.

