Agüero scoret fire da Manchester City filleristet Leicester

Argentineren lekte seg med Leicester-forsvaret.

MANCHESTER CITY - LEICESTER 5-1

Manchester City fortsatte seiersmarsjen hjemme på Eithad Stadium denne sesongen ved å slå Leicester 5-1 hjemme. Pep Guardiolas menn har ikke avgitt poeng på eget gress siden sesongens første hjemmekamp mot Everton.

Raheem Sterling satte kampens første scoring før Sergio Agüero tegnet seg på scoringslisten fire ganger. Kevin de Bruyne noterte seg for målgivende ved alle tre målene.

Det var likevel den legendariske argentineren som fikk frem lovordene hos TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

- Det er hans 18. ligamål denne sesongen, hans 25. mål totalt, hans ellevte på syv hjemmekamper og han har scoret i syv hjemmekamper på rad. Han er et fenomen, Sergio Agüero, et fenomen, utbrøt Wikestad etter Agüeros første mål.

7 - Sergio Aguero has scored in seven consecutive games at the Etihad Stadium in all competitions for the first time in his Manchester City career. Comforts. pic.twitter.com/RwGX0XYbcp — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2018

Argentineren skulle tegne seg på scoringslisten to ganger til, og sikret seg både ligamål nummer 19, 20 og 21 denne sesongen. Dermed har både ham, Harry Kane og Mohamed Salah rundet 20 ligamål denne sesongen.

Og etter det fjerde målet hadde Wikestad brukt opp det som var av positive ord for den argentinske legenden.

- Kongen av Etihad! Wow! For en vanvittig omgangn med fotball kronet med en vanvittig scoring av Sergio Agüero, sa Wikestad etter Agüero hadde hamret inn scoring nummer fire for kvelden.

Han er også kun den fjerde spilleren til å score over 20 ligamål i fire sesonger på rad. Kun Alan Shearer, Thierry Henry og Harry Kane har gjort det før Citys mestscorende gjennom alle tider.

En annen som var imponert over Agüero var Gary Lineker. Leicester-legenden var kjapt ute på sosiale medier og foreslo at kanskje Manchester City og Leicester skulle bytte Agüero med Riyad Mahrez.

Could swap Aguero for Mahrez? Win win. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 10, 2018

- Skal vi bytte Agüero for Mahrez? Vinn-vinn, prøvde Lineker seg på Twitter.

I TV 2-studioet mente Simen Stamsø Møller at dette fort kunne bli en signaturkamp for Agüero.

- Dette er et majestetisk øyeblikk. Dette er et øyeblikk man husker etter at han har lagt opp. Det blir et sånt «husker du den gangen da han bare gav beng og dro til?» sa Stamsø Møller.

Algieren var tilbake på benken, og fikk en snau halvtime for Claude Puels menn etter å ha streiket treninger som følge av en mislykket overgang til nettopp Manchester City.

20 - Sergio Aguero is the 4th player to score 20+ goals in four consecutive Premier League campaigns - after Alan Shearer, Thierry Henry and Harry Kane. Dink. — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2018

Jamie Vardy utlignet til 1-1 i den første omgangen, og ble med det den første spilleren til å score borte mot Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool og Tottenham i samme sesong.

6 - Jamie Vardy is the first player to ever score against each of Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd and Spurs in the same @premierleague season. Hero. pic.twitter.com/ztjEJtoTrz — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2018

Seieren betyr at Manchester City fortsetter sitt vanvittige stormløp mot Premier League-tittelen. De står nå med sensasjonelle 72 poeng etter 27 kamper spilt denne sesongen. Det er hele 16 poeng ned til Manchester United på andreplass.

Etter kampen var Guardiola full av begeistring for både De Bruyne og Agüero.

- Den ene har hele sesongen levert et hav av målgivende, han jobber, han løper, høyre, venstre .. hva som helst. Og Sergio, har et vanvittig talent inne i boksen og vi forsøker å skape sjanser slik at han scorer. Så jeg gratulerer ham med sine fire scoringer, fordi det er ikke enkelt, sa Guardiola til engelsk presse etter kampen.

Leicester, på sin side, blir værende på 8. plass etter lørdagens tap. Claude Puels menn står med 35 poeng etter 27 kamper spilt av årets sesong.

Drømmestart og Vardy-party



Det skulle kun ta tre minutter før supporterne på Etihad Stadium kunne juble for scoring. Kevin de Bruyne sitt innlegg gikk hele veien gjennom boksen og fant Raheem Sterling på bakerste stolpe.

Den engelske angriperen har vært i fyr og flamme denne sesongen, og noterte seg for mål nummer 20 denne sesongen for Pep Guardiolas lag. Manchester City ledet 1-0.

De himmelblå kontrollerte store deler av banespillet, og Leicester slet med å spille seg til muligheter på Etihad. De skulle uansett få litt hjelp i det 24. minutt.

For Nicolás Otamendis pasning ble avskjært og Jamie Vardy suste forbi Oleksandr Zintsjenko, Ilkay Gündogan og Aymeric Laporte, før han hamret inn utligningen for Leicester.

Som et resultat av scoringen la City inn et voldsomt press på hjemmebane, og Bernardo Silva testet Kasper Schmeichel fra nesten død vinkel kun fire minutter etter Vardys scoring.

Like før halvtimen spilt var det himmelblå på farten igjen da ballen til slutt landet hos Fernandinho. Brasilianeren klemte til, men Schmeichel hadde god kontroll.

Også Kevin De Bruyne fikk testet skuddfoten kun få minutter etter, men den danske burvokteren viste på ny hvorfor han blir å regne med i Åge Hareides Danmark-tropp til sommerens VM-sluttspill.

Det ville seg rett og slett ikke for City i den første omgangen, og dermed kunne Claude Puel og hans menn smile bredt til pause. Det stod 1-1 etter halvspilt.

Agüero våkner, De Bruyne serverer



Smilet skulle likevel stivne veldig fort for gjestene, og seriemesterne fra 2015/2016-sesongen. For i det 48. minutt kombinerte Sterling og De Bruyne herlig før sistnevnte hamret ballen videre inn i boksen.

Der inne ventet Sergio Agüero, som enkelt kunne sette inn 2-1 og sitt 18. seriemål denne sesongen for de suverene serielederne fra den blå siden av Manchester.

Den argentinske legenden nøyer seg sjelden med kun én scoring, og kun fem minutter senere var han på farten igjen. Nok en gang var De Bruyne hovmester da City vant ballen fra Leicester høyt i banen.

Citys nummer 17 fikk ballen fra Kyle Walker, før han omsider fant Agüero inne i boksen. Argentineren hadde ingen problemer med å sette inn 3-1 for City etter 53 minutter spilt.

Claude Puel kastet innpå Riyad Mahrez i den andre omgangen, etter at algireren tidligere denne uken beklaget for sin oppførsel. Magikeren var skuffet over at en overgang til nettopp Manchester City ikke gikk igjennom i januarvinduet, og har streiket flere treninger i protest.

Bernardo Silva fortsatte å jakte scoring, og i det 70. mnutt var han kun centimetre fra å skru ballen i lengste hjørne bak en utslått Schmeichel mellom Leicester-stengene.

Leicester slet virkelig med å komme seg til målsjanser i den andre omgangen, selv om Harry Maguire nesten klarte å få Ederson til å fomle et innlegg i eget mål kvarteret før slutt.

I det 77. minutt skulle Agüero få en gavepakke fra Schmeichel da dansken spilte ballen rett i beina på den argentinske superspissen. Han takket og bukket, og vippet ballen over dansken. Dermed hadde han fullført sitt hattrick.

Argentineren skulle like gjerne krone oppgjøret med å hamre ballen i mål i mål fra utenfor boksen like før slutt, og sikre seg sin fjerde scoring for kvelden.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Etihad Stadium denne kvelden. Manchester City kunne feire sin 13. strake seier på hjemmebane i Premier League debbe sesongen, etter å ha slått Leicester 5-1.

