Agüero-show i ny City-triumf

Manchester City hadde små problemer med å slå Brighton 4-0 lørdag. Toppscorer Sergio Agüero viste klasse og scoret to.

Den lille, tette argentineren bidro med lagets to midterste fulltreffere og en siste assist, men var ikke direkte involvert i 1-0-scoringen.

Det tok kun et drøyt minutt før Manchester City tok ledelsen. David Silva ble frispilt på venstrekanten. Han dro med seg ballen til kortlinjen og slo den tilbake til Kevin De Bruyne. Belgieren var nær sagt som vanlig på løp og svarte med å sette ballen sikkert i mål. En bedre start på kampen skal det godt gjøres å få.

2-0-scoringen kom noen få minutter før pause. Denne gangen var det De Bruyne som sto bak forspillet, og Sergio Agüero som var klinisk effektiv da han dro seg fri innenfor 16-meteren og skjøt hardt over australieren Mathew Ryan i Brighton-buret. Det var en utsøkt scoring etter et strålende angrep.

David Silva hadde en eventyrlig mulighet til å gjøre 2-0 rundt ti minutter tidligere, men klarte utrolig nok å plassere avslutningen til side for mål.

Briljant

3-0 kom ti minutter ut i 2. omgang på vakkert vis. Spanjolen Silva bidro med sin annen assist da han slapp ballen til Sergio Agüero på én touch, og den giftige spissen fulgte opp med en fantastisk avslutning. 31-åringen skrudde ballen elegant i lengste kryss.

Det var Agüero sjette seriescoring i august måned, og bare to ganger før i Premier Leagues historie har en spiller greid det. Edin Dzeko klarte det for samme klubb i 2011, og Chris Sutton gjorde det for Blackburn i 1997.

Sergio Agüero var også nest sist på ballen da Bernardo la på til 4-0 med elleve minutter igjen å spille.

De lyseblå har hatt god flyt i starten på sesongen. City åpnet med 5-0 mot West Ham før det ble 2-2 mot Tottenham. Sist helg ble det 3-1 borte mot Bournemouth.

Skår

Det eneste skår i gleden for hjemmelaget kom med skaden på Aymeric Laporte. Midtstopperen ble båret ut med det som så ut som en alvorlig kneskade åtte minutter før pause. Han ble erstattet av Fernandinho. Laporte kom for sent inn i taklingen mot Adam Webster og ble belønnet med gult, men det var franskmannen selv det gikk verst ut over.

For poengenes del spilte Laportes exit liten rolle. Manchester City var desidert best og har vunnet de seks siste kampene mot Brighton.

Graham Potters Brighton hadde én seier, én uavgjort og ett tap før bortemøtet mot City. Laget står med fire poeng på fire kamper.

(©NTB)