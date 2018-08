Agyiri ferdig i Vålerenga

Drar tilbake til eierklubben etter skadeforfulgt periode i VIF.

Midtbanespilleren Ernest Agyiri (20) er ferdig i Vålerenga etter to år på utlån i klubben.

Osloklubben bekrefter at Agyiri nå reiser tilbake til Manchester City. Ghaneseren ankom VIF på lån fra City første gang på høsten i 2016.

Agyiri har hatt trøbbel med flere lengre skadeopphold siden den gangen.

Han fikk bare fem kamper som innbytter i Eliteserien denne sesongen, mens det ble totalt seks opptredener og én kamp fra start forrige sesong.

Foruten det har Agyiri vært på banen i fem cupkamper.

- Jeg tror jeg har alle her i Vålerenga med meg når jeg sier at det er litt trist å se Ernest reise, for han er en fantastisk flott type og en veldig god fotballspiller. Selv om Ernest nå har gjort en solid jobb i opptreningsfasen etter siste skade, og ser ut til å være i stigende form på trening om dagen, mener vi tiden er inne for å reise videre og få «en ny start» i en annen klubb, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i VIF.

- Vår gode dialog med Manchester City gjør det uproblematisk å avslutte lånet i denne omgang, og så håper vi Ernest kan få dratt et sted hvor han kan få vist seg frem ganske raskt, tilføyer Ingebrigtsen.

Tre meniskoperasjoner på halvannet år har satt Agyiri mye tilbake under tilværelsen i Vålerenga.

Mandag morgen satte 20-åringen seg på flyet til Manchester, der han håper at returen kan få ham tilbake i skikkelig kampform.

- Det har vært fantastisk å være en del av Vålerenga-familien, og jeg er veldig glad og takknemlig for den tiden jeg har fått i denne fine klubben, sier Ernest Agyiri i en uttalelse til VIFs nettsted.

