Ainas kanonkule ga Fulham-jubel

Et kanonskudd av nigerianske Ola Aina var sterkt medvirkende til at Fulham tok sesongens første Premier League-seier mandag. West Bromwich ble slått 2-0.

Scoringene i London kom før pause. Først stanget Bobby Decordova-Reid hjemmelaget i føringen etter å ha fått ballen servert av Aleksandar Mitrovic. Deretter inntok nigerianske Aina manesjen.

Halvtimen var spilt da vingen dro seg inn i banen og fyrte løs med venstrefoten. Ballen føk inn i krysset bak en sjanseløs Sam Johnstone i West Bromwich-målet.

Seieren var etterlengtet for et Fulham-mannskap som har slitt med å få fart på poengfangsten etter returen til Premier League. De tre poengene sender mannskapet til Scott Parker opp over nedrykksstreken.

West Bromwich har på sin side kun Sheffield United og Burnley bak seg på tabellen.

(©NTB)