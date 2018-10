Ajax lekte seg med Bayern, tyskerne reddet poeng

Ajax overrasket stort og rundspilte tidvis det tyske storlaget Bayern München, men tyskerne holdt unna til 1-1 i mesterligaens gruppespill tirsdag.

Etter en usedvanlig tung uke for Bayern, med uavgjort mot Augsburg og tap mot Per Ciljan Skjelbred og hans Hertha Berlin, var Bayern ute etter å komme tilbake på vinnersporet.

Ajax sto derimot i veien for den tyske mesteren og burde fått med seg alle tre poengene i en kamp som endte 1-1.

Ajax-dominans

Allerede etter tre og et halvt minutt tok de rødkledde fra München en forventet ledelse.

Arjen Robben fikk stå upresset på sin vante høyrekant. Han vendte inn i banen og slo inn til en helt umarkert Mats Hummels som stanget inn 1-0.

Ajax sto høyt og spilte på seg selvtillit utover i omgangen. Anført av en sprudlende Dusan Tadic viste de at de ikke skulle være noen enkel motstand for den tyske mesteren. Etter 22 minutter spilte høyreback Noussair Mazraoui inn i midten fra høyre og satt fart mot Bayern-målet. David Alaba hang ikke helt med, og Tadic spilte fri Mazraoui som klinket ballen via Alaba og inn bak Manuel Neuer.

Etter 43 minutter måtte Neuer ut i full strekk da Hakim Ziyech dro til fra nærmere 30 meter. Ballen suste mot krysset, men Neuer fikk slått ballen til hjørnespark.

Gigantiske sjanser

Etter pause stormet Ajax fram og skapte to gigantiske sjanser ved både Dusan Tadic og Nicolás Tagliafico, venstrebacken som scoret to mål i forrige kamp mot AEK Aten. Neuer i Bayern-buret hang dog med på notene.

Etter en god Ajax-periode der gjestene hadde fortjent å lede, tok Bayern etter hvert føringen i kampen. Begge lag misbrukte flere store sjanser, og ett minutt på overtid fikk Ajax frispark foran målet. Danske Lasse Schöne dunket til med strak vrist og nok en gang måtte Neuer ut i full strekk. Han fikk så vidt slått ballen i tverrliggeren og hindret at Ajax tok med seg alle poengene hjem.

De to storhetene stakk av med seks gull i turneringen, som da het serievinnercupen, fra 1971 til 1976 (Ajax fra 1971 til 1973 og Bayern fra 1974 til 1976).

I den andre kampen i gruppe E vant Benfica 3-2 mot AEK Aten. Tirsdagens resultater betyr at Ajax topper gruppen med bedre målforskjell enn Bayern.

(©NTB)

