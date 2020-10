Ajax satte rekord med ellevill 13-0-seier

Ajax sparte ikke på kruttet selv om bortekampen mot Venlo for lengst var vunnet. Med 13-0 slettet klubben sin egen rekord i nederlandsk æresdivisjon.

Det var ikke måte på hvor hardt Ajax skulle slå tilbake på etter midtukens sure 0-1-tap for Liverpool i mesterligaen. Hele 13 ganger satte gjestene ballen i nettet bak Venlo-keeper Delano van Crooy lørdag.

Allerede før timen spilt ledet Ajax 8-0. Da kunne det vært fristende for et lag å roe det helt ned kampen ut, men Venlo måtte i stedet se marerittet vare i samtlige minutter. Det hjalp ikke at vertene fikk midtstopper Christiaan Kum utvist etter 52 minutter.

Unggutten Lassina Traoré (19) scoret fem av målene, mens 37 år gamle Klaas-Jan Huntelaar fikk to nettkjenninger. Det samme gjorde 20-åringen Jurgen Ekkelenkamp.

Inntil lørdag lød rekorden for største seier i Nederlands øverste divisjon på 12-1. Den satte Ajax mot Vitesse i mai 1972. I nyere tid var PSV Eindhovens 10-seier over Feyenoord i 2010 den største.

Med kalasseieren tok Ajax over serieledelsen fra PSV. To poeng skiller de to rivalene, men PSV kan ta tilbake førsteplassen med seier i søndagens bortekamp mot Vitesse.

(©NTB)