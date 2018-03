Ajer (19) har imponert Lars Lagerbäck: - Kan spille for landslaget i 10-15 år

Kristoffer Ajer (19) ble kalt opp til landskampene mot Australia og Albania.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det var få som var overrasket da Ajer ble hentet inn til sin første a-landslagssamling av Lars Lagerbäck tirsdag.

Unggutten kan få sin landslagsdebut i kampene mot Australia og Albania.

Denne sesongen har Ajer spilt seg inn på det skotske mesterlag Celtic, og har den siste tiden høstet mye ros i Skottland for sin spillestil. Selv har Lagerbäck kun hørt fine ting om den tidligere Start-spilleren.

- Etter som jeg ikke kjenner han personlig, så skal jeg være litt forsiktig, men alle jeg har hørt med har vært positive om hans personlighet, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Han har mye selvtillit og jeg håper han har riktig form av selvtillit. Du kan ha selvtillit på flere måter, men vi behøver den typen karakterer i laget. Så stemmer det bildet jeg har fått, så ser jeg veldig frem til å bli kjent med han, legger han til.

- Veldig, veldig uvanlig



Ifølge svensken så hører valget av 19-åringen fra Rælingen likevel til sjeldenhetene.

- Dersom han selv vil, så kan han på sikt bli en sterk spiller for et norsk landslag. Men å bare være her når man er på hans alder er ganske unikt. Det er veldig, veldig uvanlig at man spiller med en så ung spiller på et a-landslag, så dersom selv vil og beholder føttene på bakken og jobber hardt så har han alle muligheter, sier Lagerbäck.

Og legger til:

- Han kan holde på i 10-15 år til på et norsk landslag.

Denne sesongen har det blitt 16 kamper i den skotske serien, og 24 kamper totalt for Ajer. Celtic leder den skotske toppdivisjonen med ni poeng ned til erkerival Rangers.

Lagerbäck er klar på at han har sett flere ting han liker med Ajer, men at det fortsatt er ting han føler tenåringen kan bli bedre på.

- I blant synes jeg han spiller med litt for høy risiko. Nå vet jeg at han har en trener som vil spille på den måten. Hans fysikk er bra, og det er ingen ulempe, spesielt i forsvar, å være stor og sterk i fotball, sier Lagerbäck.

Tallenes tale



Under Lagerbäck har Norge sluppet inn 13 mål på ni kamper så langt. Island-laget som Lagerbäck tok til EM i 2016 slapp kun inn 6 mål på ti kamper i kvalifiseringen til mesterskapet i Frankrike.

Likevel er 69-åringen klar på at det ikke bare er i forsvar at de norske herrene må forbedre seg.

- Vi må nok forbedre oss like mye i alle deler av spillet, men så har du dette med innslupne mål ... den personlige rekorden mot Tyskland, den ødelegger jo den statistikken, sier Lagerbäck, som husker tilbake til 0-6-tapet mot Tyskland.

- Uten den så hadde det jo vært en ganske god statistikk. Fremfor alt, dersom vi ser bort fra Tyskland-kampen, så virker det som om spillerne har en god innstilling. Vi tok steg hele 2017-sesongen, så tar du bort treningskampene der vi har forsøkt for mye nytt, samt Tyskland-kampen, så har vi en ganske fin statistikk, sier Lagerbäck.

Norge møter Australia hjemme på Ullevaal 23. mars, før de møter det albanske landslaget i Elbasan 26. mars.

