Ajer avdramatiserer lårskade

Kristoffer Ajer kan ifølge Celtic-trener Neil Lennon gå glipp av onsdagens ligamøte med Livingston. Selv avdramatiserer han det hele.

I et intervju med Scottish Sun røper Lennon at den norske landslagsprofilen hadde lårtrøbbel i etterkant av søndagens seier mot St. Johnstone i den skotske cupen.

– Vi venter for å se hvordan det går med Ajer, han var litt øm i låret, sier Celtic-sjefen til avisen.

Til NTB sier Ajer tirsdag at låret ikke vil skape noen problemer for ham.

– Låret er helt fint, sier Skottland-proffen.

I etterkant av St. Johnstone-kampen ble det også kjent at Mohamed Elyounoussi igjen har pådratt seg en skade. I et intervju på radioprogrammet BBC Sportsound, gjengitt av nettstedet 67hailhail.com, opplyste Lennon at østfoldingen har pådratt seg en strekkskade.

Omfanget av skaden er samtidig ikke kjent.

Skaden kan være dårlig nytt for det norske landslaget, som om kun tre uker skal ut i en avgjørende kamp i kvalifiseringen til sommerens EM-sluttspill.

Celtic har 12 poengs luke til serietoer Rangers foran onsdagens kamp mot Livingston. Ajer og lagkameratene har samtidig én kamp mer spilt enn sin argeste gullrival.

