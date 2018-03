Ajer fra start i landslagsdebuten

Kristoffer Ajer (19) får tillit fra start i sin landslagsdebut for Norge. Celtic-spilleren danner stopperpar med Tore Reginiussen mot Australia.

31-årige Reginiussen starter dermed i sin gullklokkekamp.

Ellers er det verd å merke seg at lagkaptein Stefan Johansen spiller i en uvant rolle til venstre på midtbanen, mens Markus Henriksen og Fredrik Midtsjø utgjør den sentrale duoen. Midtsjø har bare fem minutters spill på A-landslaget fra før, i en kamp for nesten to år siden.

Håvard Nordtveit var den eneste som startet alle ni landskamper i Lars Lagerbäcks første år som sjef for Norges lag, men han har nesten ikke spilletid i klubblaget de siste månedene og må sette seg på benken.

Kommer ikke Nordtveit inn, blir høyrekant Mohamed Elabdellaoui den eneste med spilletid i alle Lagerbäcks ti første kamper.

35 benyttede spillere

Ola Kamara, som krysset ni tidssoner for å slutte seg til landslaget etter forfall fra Premier League-spissene Joshua King og Alexander Sørloth, belønnes med startplass ved siden av Bjørn Maars Johnsen.

Henriksen og venstreback Birger Meling starter for femte kamp på rad og har nå de lengste aktive rekkene på Norges landslag.

Med Ajer og Midtsjø kommer Lagerbäck allerede fra avspark opp i 35 benyttede spillere i sin tid som landslagssjef, og på benken har han Sigurd Rosted (mulig debutant), Iver Fossum og Fredrik Gulbrandsen som kan få tallet opp i 38.

Martin Linnes er for øvrig ført opp blant reservene selv om Lars Lagerbäck har sagt at Tyrkia-proffen er uaktuell på grunn av skade.

Australske debutanter

Australias landslagssjef Bert van Marwijk leder laget for første gang og slipper til to debutanter fra start i Dimi Petratos og Andrew Nabbout.

Rune A. Jarstein møter en av sine klubbkamerater i Hertha Berlin ettersom Mathew Leckie spiller på topp for gjestene. Ajer må derimot vente på et eventuelt møte med sin Celtic-lagkamerat Tom Rogic, som starter på benken. Der sitter også veteranen Tim Cahill (38), som kjemper om tur til sitt fjerde VM-sluttspill.

Kampene mot Norge og Colombia (i London tirsdag) er Australias eneste før VM-troppen tas ut.

Norge (4-4-2):

1 Rune A. Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 4 Tore Reginiussen, 3 Kristoffer Ajer, 2 Birger Meling – 11 Mohamed Elyounoussi, 19 Markus Henriksen, 13 Fredrik Midtsjø, 8 Stefan Johansen (kaptein) – Ola Kamara 7, Bjørn Maars Johnsen 21.

Reserver: 12 Ørjan H. Nyland, 22 Sten Grytebust – 5 Sigurd Rosted, 6 Håvard Nordtveit, 9 Martin Ødegaard, 10 Tarik Elyounoussi, 15 Iver Fossum, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 18 Ole Selnæs, 20 Mats Møller Dæhli, 23 Fredrik Gulbrandsen.

Australia (3-2-4-1):

1 Mat Ryan – 2 Milos Degenek, 8 Bailey Wright, 5 Mark Milligan – 15 Mile Jedinak, 13 Aaron Mooy – 24 Dimi Petratos, 22 Jackson Irvine, 11 Andrew Nabbout, 16 Aziz Behich – 7 Mathew Leckie.

Reserver: 12 Brad Jones, 18 Danny Vukovic – 3 James Meredith, 4 Tim Cahill, 9 Tomi Juric, 10 Robbie Kruse, 17 Nikita Rukavytsya, 19 Josh Risdon, 21 Massimo Luongo, 23 Tom Rogic, 25 Josh Brillante, 26 Aleksandar Susnjar.

Dommer: Andreas Ekberg, Sverige.

(©NTB)

