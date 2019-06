Ajer hylles for rørende gest: Da vakt konfiskerte gave til ung Celtic-supporter, tok nordmannen saken i egne hender

Kristoffer Ajer (21) blir en stadig større helt hos Celtic-supporterne, og har lagt bak seg en strålende sesong hos laget som tok trippelen i skotsk fotball.

OSLO (Nettavisen): Men også utenfor de 90 minuttene med fotball gjør nordmannen saker som blir satt pris på av fansen.

Etter 2-1-seieren mot rivalene Rangers i slutten av mars begynte det nemlig å sirkulere en video av Ajer i scenene som utspilte seg etter sluttsignalet.

Videoen, som i skrivende stund har 160.000 visninger, viser en purung Celtic-supporter snike seg inn på banen på Celtic Park. I det han blir eskortert vekk fra gressmatta av en vakt, løper Ajer bort og gir gutten sin egen drakt.

Ifølge Celtic-supporterkontoen 90 Minute Cynic ble imidlertid drakten konfiskert i etterkant.

Den nyheten nådde til slutt nordmannen, som tok saken i egne hender.

Sendte melding på Instagram

Den norske fotballprofilen bekrefter historien overfor Nettavisen under landslagets pressetreff på Storo tirsdag.

- Ja, det var en ung gutt som løp ut på banen da alle var fornøyd med 2-1-seieren over Rangers. Jeg ga ham en drakt, og den ble konfiskert i etterkant. Da tok jeg tak og sendte melding til faren. Han hadde faktisk bursdag den dagen, den lille gutten, så det passet veldig fint, forteller Ajer til Nettavisen.

Han avtalte via Instagram med guttens far at de skulle møtes på Celtic Park før laget skulle reise på bortetur, og der fikk Ajer gitt gutten en signert drakt som plaster på såret for at vaktene konfiskerte den andre.

- Han ble selvfølgelig utrolig fornøyd, forteller midtstopperen.

Gesten vakte oppsikt i Skottland, og en rekke supportere hyller Ajer for opptredenen. Klasse, er et ord som går igjen.

Det er heller ikke første gang Ajer får ros for måten han iveretar fansen på.

Etter en kamp i mars 2018 ble han hyllet for å ha trosset vaktene da han hoppet over et gjerde for å gi bort en drakt til en ung supporter.

Han mener det er viktig at man ivaretar de som betaler for å støtte laget.

- Det er de som betyr alt når det kommer til fotball. Jeg spiller foran 60.000 hjemmesupportere hver kamp, og de ble kåret til verdens beste supportere i fjor, og det sier seg selv at de betyr mye for klubben, mener Ajer.

- Utvilsomt det beste halvåret i min karriere

Den norske landslagsprofilen kan se tilbake på en glimrende sesong i Skottland, og fikk flere individuelle utmerkelser. Den mest gjeve kom fra Ajers motspillere, altså medlemmene i den skotske spillerforeningen PFA Scotland, som stemte ham inn på årets lag.

- Det siste halvåret har utvilsomt vært det desidert beste i min karriere. Jeg har spilt alt som er av kamper og har prestert bra sammen med resten av laget, det har vært veldig bra, sier Ajer.

Lagerbäck ser liten forskjell

Landslagssjef Lars Lagerbäck har gitt Ajer mye tillit i Norges forsvar siden han overtok jobben. Celtic-spilleren er nå blant spillerne som er mest bankers på det norske laget.

Men den svenske landslagssjefen vil ikke si at unggutten har tatt syvmilssteg den siste tiden.

- Jeg kan ikke se noen større forskjell fra da han begynte å spille for landslaget og frem til nå. Jeg synes han er omtrent på det nivået. Han er kanskje blitt tryggere i spillet og tar litt mer initiativ, men det kommer naturligvis med erfaring, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Han mestrer den skotske ligaen allerede. Kan det hemme utviklingen at han spiller på et, kall det såpass svakt nivå?

- Jeg tror ikke det hemmer utviklingen, men om han blir en fast spiller på et høyere nivå vil det sikkert fremskynde den. Det vil jeg tro, for jo tøffere motstand man har, jo mer må man være på tå hev. Det handler om å komme til en klubb der man får spilltid, men Celtic spiller internasjonale kamper hver sesong, så han er i et bra miljø der også, mener Lagerbäck.

Kristoffer Ajer «mistet» manager Brendan Rodgers til Leicester i løpet av sesongen, og nylig blir det klart at vikar Neil Lennon får fortsette som permanent Celtic-sjef.

Nordmannen ser frem mot fortsettelsen under sin nye sjef.

- Det blir kjempespennende, han har kommet inn og gjort en meget god jobb. Vi vant «the treble», det har vært fantastisk å være i Glasgow, jeg har tre år igjen av kontrakten og gleder meg til fortsettelsen, sier bautaen fra Rælingen.

- Er du sikker på at du blir værende i Celtic, eller kan det skje noe i sommer?

- Jeg har en treårsavtale og forholder meg kun til det, jeg spiller for en av verdens desidert største klubber og elsker å spille der. Det er det eneste jeg fokuserer på, sier Ajer.

Norges kamp mot Romania fredag kveld spilles 20.45 på Ullevaal stadion. Medieansvarlig Svein Graff opplyser om at det allerede er solgt over 15.000 billetter til oppgjøret.