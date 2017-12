Ajer imponerte stort i Old Firm: - Kommer til å cruise i Premier League

19-åringen imponerte stort i det skotske storoppgjøret.

CELTIC - RANGERS 0-0

Det ble likevel en skuffende dag for Celtic i «Old Firm»-oppgjøret mot Rangers lørdag, etter at det endte 0-0 hjemme på Celtic Park.

19-åringen fra Rælingen startet for Brendan Rodgers' menn, og fikk vist frem sitt vanvittige potensial for den skotske seriemesteren.

Defensivt hadde han god kontroll på Alfredo Morelos, Rangers' og den skotske toppdivisjonens toppscorer, og stoppet den colombianske storscoreren ved flere anledninger.

Likevel burde nok Morelos ha spolert Celtics dag da han fikk stå helt alene og heade på fem meter halvveis ut i den andre omgangen. Kun en vanvittig redning av Craig Gordon stoppet 21-åringen.

- Yngre versjon av John Stones

Såpass god var Ajer at tidligere storspiller Pat Nevin mener han allerede viser at han kommer til å god nok for større oppgaver.

- Dette er en spiller som kommer til å cruise i Premier League. Ajer er 19 år og han er fremtiden. Han ser ut som en yngre versjon av John Stones, sa Nevin i BBC 5 Live.

"He's going to a top, top level player - I hope he stays here for a long time"



Born in 1998 - is #Celtic's Kristoffer Ajer going to be the real deal?@PatNevin thinks so



📻 https://t.co/gQyMz46SHD #CELRAN pic.twitter.com/GF7lqEzjLK — BBC 5 live Sport (@5liveSport) December 30, 2017

Nevin ble spilte for det skotske landslaget i EM i 1992, og ble kåret til årets spiller i Chelsea i 1984 og 1987.

Stones spiller, som kjent, for Manchester City og ble hentet til klubben fra Everton av Pep Guardiola. Den gangen kostet den engelske landslagsspilleren 47.5 millioner pund (ca 530 millioner kroner).

Låst igjen



Tidligere denne uken var også Celtic-trener Rodgers tydelig imponert over utviklingen den tidligere Start-spilleren har hatt i den skotske hovedstaden.

- Jeg synes han var fenomenal, og man kan se at han har hatt en tydelig utvikling, sa Rodgers ifølge Evening Times. Ajer har startet de fire siste kampene for Celtic, og de regjerende skotske seriemesterne har siden ikke sluppet inn et eneste mål.

De har slått Partick Thistle 2-0, Aberdeen 3-0 og Dundee 2-0, og nå spilte 0-0 hjemme, siden Ajers inntreden i laget. Celtic leder den skotske toppserien med hele ni poeng ned til Aberdeen. Rangers følger på tredjeplass.

Det er ikke bare tidligere storspillere og trenere som lot seg imponere av Ajer under Old Firm. Flere supportere tok til Twitter for å rose den norske midtstopperen.

Boy Ajer has had a blinder... broony ajer tierney pass marks, the rest rank rotten! — Simon Marriott (@smarriott26) December 30, 2017

Ajer is class — Stewart T (@stewart_t18) December 30, 2017

Full credit to Ajer - settled in well and just 19 years of age. Easy to forget. — Séan Walsh (@walshybhoy) December 30, 2017

Impressed with Ajer at the heart of the #Celtic defence on his fourth successive start. Has handled the occasion well on his #OldFirmDerby debut and has had more defending to do than he perhaps anticipated but has done it well. — Adam Higgins (@HigginsAdam95) December 30, 2017

