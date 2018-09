Ajer og Celtic varmet opp til Rosenborg med uavgjort

Celtic har fortsatt ikke tapt med Kristoffer Ajer på banen denne sesongen. Fredag kveld ble det 0-0 borte mot St. Mirren etter en drøy omgang i undertall.

Hjemmelaget gikk friskt og respektløst til verket hjemme i Paisley under sin nye manager Owen Kearney, og Celtic måtte vise styrke for å stå imot. Oppgaven ble større da Olivier Ntcham hodeløst pådro seg sitt annet gule kort i det 37. minutt.

Franskmannen mistet ballen i motstanderens felt, og i forsøket på å vinne den tilbake taklet han en motspiller bakfra ute ved sidelinjen. Dommeren hadde ikke annet valg enn å vise ham ut.

En snau uke før europaligaåpningen mot Rosenborg i Glasgow viste Celtic karakterstyrke ved å stoppe hjemmelagets dominans og spille seg inn i kampen selv om laget var redusert til ti mann. Ajer var en viktig mann både defensivt, i oppspillsfasen og på dødballer.

Celtic nærmest

Det var langt mellom de store sjansene, men Celtic var nærmest å sikre seg alle poengene. Dedryck Boyata kom til lagets beste muligheter, men lyktes ikke med avslutningene.

Spissen Leigh Griffiths, som tidligere fredag signerte en ny fireårskontrakt, ble byttet inn i jakten på et vinnermål, men han greide ikke å krone dagen med scoring.

På overtid fikk han riktignok ballen i mål, men det var allerede korrekt blåst for offside, og hjemmekeeper Craig Samson prøvde ikke å redde skuddet.

Hearts kan øke

Ajer har stått over bare to kamper denne sesongen, og Celtic tapte begge (en i mesterligakvalifisering, en i serien). Etter fredagens poengtap har Hearts lørdag sjansen til å øke sitt forsprang på tabelltopp til fem poeng. Da må Edinburgh-laget vinne borte mot Motherwell.

Hearts står med 12 poeng på fire kamper, Celtic har 10 poeng på fem.

St. Mirren tok sitt fjerde poeng for sesongen og har nå to lag bak seg på tabellen. 7288 var for øvrig lagets høyeste tilskuertall på nesten ti år.

(©NTB)

Mest sett siste uken