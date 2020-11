Ajer sto over landslagstrening: Lagerbäck rimelig positiv

Kristoffer Ajer (22) trente ikke med fotballandslaget tirsdag. Han ble likevel ikke meldt uaktuell av Lars Lagerbäck.

Midtstopperen pådro seg en lyskeskade i slutten av oktober, men gjorde comeback for Celtic søndag. Den kampen fullførte han ikke.

I etterkant sa manager Neil Lennon at det var svært sannsynlig at Ajer ikke kunne spille noen av Norges tre kommende landskamper.

Mandag lukket ikke landslagssjef Lars Lagerbäck døra helt for at Ajer kan komme på banen likevel. Det fortsatte han med tirsdag.

– Det ser relativt bra ut, sa Lagerbäck om Ajer på en pressekonferanse.

Norge spiller to avgjørende kamper i Uefas nasjonsliga i de kommende dagene. De går begge borte mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag neste uke).

Lagerbäck har åpnet for at han vil bruke flere mindre rutinerte spillere i Israel-kampen. Dermed tyder mye på at Ajer står over onsdagens kamp uansett.

