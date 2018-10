Ajer tilbake da Celtic sikret finaleplass

Kristoffer Ajer var tilbake på banen etter skaden som satte ham utenfor siste landslagssamling og hjalp Celtic til finale i ligacupen da Hearts ble slått 3-0.

Foran 61.161 tilskuere på rugbybanen Murrayfield i Edinburgh koblet Celtic grepet etter en målløs første omgang. Scott Sinclair (straffe), James Forrest og Ryan Christie scoret da serielederen ble satt grundig på plass.

– I pausen ble vi enige om å vise mer offensivt og flytte ballen raskere. Vi åpnet virkelig kampen, og til slutt var det nesten skuffende at vi ikke scoret fem eller seks, sa Celtic-manager Brendan Rodgers etter å ha ført klubben til den femte hjemlige cupfinalen på rad.

Celtic fikk straffespark da Christie ble felt av Oliver Bozanic i det 52. minutt., og Sinclair var sikker fra 11-metersmerket.

I det 66. minutt doblet Forrest ledelsen fra kloss hold etter at keeper Zdenek Zlamal ga en unødvendig retur på Christies langskudd. Sistnevnte punkterte spenningen med sitt 3-0-mål i det 72. minutt. Christie var altså involvert i alle tre scoringer.

Hearts topper eliteserietabellen fem poeng foran Kilmarnock og seks foran Celtic, som har en kamp mindre spilt.

Ajer spilte 80 minutter i Celtics midtforsvar. Ti minutter før slutt ble han byttet ut med Jack Hendry. Hans comeback er uansett godt nytt for landslagssjef Lars Lagerbäck, som om to uker tar med seg landslaget til Slovenia og Kypros for å spille om gruppeseier i nasjonsligaen.

Celtic er med seieren klar for ligacupfinalen på Hampden Park 2. desember. Motstander blir Aberdeen eller byrival Rangers.

