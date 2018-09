Ajer ut med skade da Celtic vant

Kristoffer Ajer måtte ut med skade etter en halvtime da Celtic reiste seg etter en tøff helg og slo St. Johnstone 1-0 borte i den skotske ligacupens semifinale.

Ajer fikk behandling på banen før han måtte hjelpes ut og erstattes av Jack Hendry.

Ifølge TV 2 skal det handle om en strekk på baksiden av låret, og i så fall mister Ajer ganske sikkert nasjonsligakampene mot Slovenia og Bulgaria i oktober.

Leigh Griffiths ble matchvinner sju minutter før full tid i Perth. Han satte inn returen etter at James Forrests hodestøt ble blokkert. Med seieren har manager Brendan Rodgers fortsatt perfekt statistikk i hjemlige cupturneringer.

Ved siden av Ajers skade var Dedryck Boyatas utvisning på overtid et skår i gleden.

Rodgers har fått mye kritikk etter at Celtic har gjort sin svakeste seriestart på 20 år. I helgen ble det 1-2-tap for Kilmarnock.

Før onsdagens kamp sa nordiren at han i sommer hadde sjansen til å få en lukrativ jobb hos en kinesisk klubb, men at han valgte å fortsette jobben med Chelsea.

– Psykologisk var dette en viktig seier for oss, sa Rodgers, som har vunnet samtlige skotske cupturneringer i sine første sesonger i klubben.

– Vi har trivdes med å spille finaler på Hampden Park de siste årene, og jeg håper det blir slik denne sesongen også.

Motstander i semifinalen i slutten av oktober blir Hearts, som vendte til 4-2-seier over Motherwell. Old Firm-duell mot Rangers kan det tidligst bli i finalen. Steven Gerrards lag vant 4-0 over Ayr, mens Aberdeen sikret semifinaleplass allerede tirsdag.

