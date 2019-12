Ajers Celtic vant ligacupfinalen mot erkerivalen Rangers

Celtic slo erkerivalen Rangers 1-0 i ligacupfinalen etter mål av Kristoffer Ajers midtstopperkollega Christopher Jullien.

Avgjørelsen falt etter 60 minutter da en dødball endte på bakerste stolpe hos den franske midtstopperen Jullien. Midtstopperen avsluttet med høyrefoten til øredøvende jubel fra de frammøtte Celtic-supporterne.

Det kunne likevel gått galt for Ajers lag like etterpå, da høyreback Jeremie Frimpong rev ned Rangers-spiss Alfredo Morelos innenfor sekstenmeteren som siste mann. Det resulterte i straffespark for Rangers og direkte rødt kort for Frimpong.

Morelos tok straffesparket selv, men et svakt skudd midt i mål ble reddet av tidligere Fraser Forster med en beinparade.

Det ble ampert resten av kampen, og Ajer pådro seg et gult kort i likhet med tre andre spillere i løpet av de siste 25 minuttene. Nordmannen og resten av Celtic klarte likevel å holde ut med ti mann resten og kunne til slutt juble for sin nittende ligacuptittel.

Rangers på sin side står med 27 ligacuptitler, men har ikke vunnet turneringen siden 2010-11-sesongen.

Mohamed Elyounoussi startet også kampen, men ble byttet ut til pause. Ajer spilte hele kampen.

