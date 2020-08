Ajibade tomålsscorer da Avaldsnes inntok sølvplassen

Avaldsnes passerte LSK Kvinner med brakseier 4-0 over Røa lørdag. Rasheedat Ajibade ble kampens store spiller med en målgivende pasning og to mål.

Avaldsnes banket Røa og erobret dermed annenplassen på tabellen. Bergensklubben har nå 20 poeng, og er tre bak serieleder Vålerenga.

Resultatet betyr at Røa fortsatt er sist på tabellen med fattige fire poeng. Oslo-laget har også spilt to flere kamper enn sine bunnkolleger. Det er ett poeng opp til Lyn på plassen over.

Ajibade ga vertene en pangstart da hun bredsidet inn ledermålet fra kloss hold allerede etter fem minutter spilt.

Tre minutter før pause var det Katrina Gorry sin tur. Et langskudd fra 16-17 meter signert Olaug Tvedten traff Røa-keeper Josefine Ervik, som ikke klarte å holde skuddet. Gorry var først på returen og taklet inn 2-0.

På overtid i første omgang var Ajibade igjen sist på ballen etter et overhopp fra spisskollega Elise Thorsnes. De to scoringene rett før hvilen må ha vært tungt for Røa, som hadde kriget seg inn i kampen igjen etter at de kom under tidlig.

Andre omgang var langt roligere. Fem minutter før full tid fastsatte Anna Langås Jøsendal sluttresultatet til 4-0 etter en flott innlegg fra tomålsscorer Ajibade.

Neste kamp for gulljagende Avaldsnes nå er bortemøtet med Arna-Bjørnar, mens Røa skal måle krefter mot Klepp på hjemmebane.

Resten av runden i Toppserien spilles for øvrig søndag.

