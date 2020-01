Aker holdt i et kvarter mot serieleder Vipers

Nykommerne Aker holdt godt følge med Vipers i en drøyt kvarter. Så skjønte serielederen alvoret og tok hjem en komfortabel 39-24-seier.

Det var jevnt fram til 7-7, men så giret Vipers opp et par hakk og dro ifra til 14-8-ledelse stoppet på 19-10 ved sidebytte. Spesielt Marta Tomac var treffsikker for de ferske NM-vinnerne før pause. Hun stoppet på seks mål.

I annen omgangen var det klasseforskjell på lagene og Vipers ga seg ikke før de var 15 mål foran i målprotokollen.

Henny Reistad som var tilbake etter skade til NM-finalen ble kåret til sitt lags beste spiller. Hun ble også toppscorer for Vipers med åtte mål på ti forsøk.

For Aker var det målvakten Vilde Johansen ble kåret til sitt lags beste. Lagets mest målfarlige var derimot Karoline Lund med 12 mål.

Med seieren økte Vipers sin serieledelse til 5 poeng på Storhamar.

Nesten for Byåsen

Tapende finalist Storhamar tok imot Byåsen og det endte med poengdeling etter 24-24.

Bortelaget kom best i gang i Hamar før hjemmelaget gikk i gang skytset. Byåsens ledet med ett mål inn til pause. Det ble heller ingen god start på annenomgang fra hjemmelagets side, og gjestene takket for invitten og dro ifra til 18-21. Hjemmelaget skjerpet seg og avsluttet best og rodde i land ett poeng. Elise Skinnehaugen kunne blitt matchvinner i sluttminuttet, men forsøket endte i stanga.

Emilie Hovden scoret sju mål for Storhamar, mens Anna Kallestad var giftigst hos Tronheims-laget, også hun med sju mål.

Dermed ligger trønderne likt med Storhamar. Begge lag har 17 poeng.

Forvandling

Jevnt var det også mellom Sola og Tertnes, men det var gjestene fra Bergen som stakk av med alle poengene etter 25-24-seie. Laget opplevende en total forvandling i annen omgang.

Sola anført av Camilla Herrem hadde få problemer mot Tertnes i 1. omgang. Etter snaue kvarteret var laget oppe i en åttemålsledelse. Det hele synes å gå mot en klar hjemmeseier. Gjestene krympet derimot forspranget til fem mål halvveis.

I annenomgangen var det nærmest et nytt Tertnes-lag som gikk på banen. Laget brukte tolv minutter til å komme à jour. De utnyttet sin gode periode og dro ifra med et par måls ledelse. Det ble jevnt helt inn før Madeleine Hilby scoret kampens siste mål til 25-24.

Martha Barka ble kåret til Solas beste og stoppet på fire mål. Herrem hadde tre mål på tre forsøk i 1. omgang, men bommet på alle tre forsøkene i den dårlige annenomgangen. Hos Terntes ble Tina Abdulla åttemålsscorer og kåret til lagets beste.

Med seieren tok stadfestet Tertnes fjerdeplassen på tabellen med 15 poeng. Sola er sist med sine 2 poeng.

