Aksel Lund Svindal knallhardt ut mot media etter bokdebut

«Rett skal være rett.

Jeg trodde faktisk jeg hadde skrevet en bok blottet for muligheter for store overskrifter og konflikter gjennom oppslag i media. Mulig det var naivt eller at jeg er ute av trening etter at jeg la skiene på hylla, men rett skal være rett.

Jeg har skrevet en bok som først og fremst er en historie om hva bra folk kan få til sammen. Både når ting er vanskelig i livet og når man setter seg hårete mål som å bli best i verden. Familie, naboer, venner, lokale skiklubber, og alpinlandslaget har formet meg både som menneske og idrettsutøver. Boka begynner med ”Til pappa, Simen og The Attacking Vikings”. Med andre ord, jeg dedikerer boka til familien min og alpinlandslaget.

Attacking Vikings er alpinlandslaget, Alpinlandslaget er Skiforbundet. Når jeg ser overskrifter som ”Langer ut mot Skiforbundet”, blir jeg nysgjerrig på hva media mener med det. Har de virkelig lest en bok som jeg dedikerer til alpinlandslaget, for så å mene at ”Langer ut mot Skiforbundet” er en passende overskrift for å beskrive innholdet?

Hadde jeg elegant hoppet bukk over det som er vanskelig hadde denne boka vært lite troverdig. Det hadde vært mye lettere å skrive om barndom og skiturer uten å gå inn på at moren min døde da jeg var åtte år, men hvor troverdig er det? Og det hadde vært enklere å skrive om Skiforbundet uten å nevne den konflikten som har pågått med Henrik Kristoffersen de siste årene, men hadde ikke det vært ganske feigt?

Overskriften ”Sviktet Henrik og lagkameratene”, den gjorde meg virkelig nysgjerrig. Jeg er og var uenig i at det var riktig av Henrik å saksøke skiforbundet, så hvordan skal jeg kunne støtte han i en rettsak da? Jeg er enig med Henrik i at det er prinsipper i regelverket til det internasjonale skiforbundet FIS som er gale. Men da må jo den kritikken rettes mot FIS, ikke Norges Skiforbund.

Det vil alltid være konflikt så lenge forskjellige land opererer med forskjellig praksis, men det er i utgangspunktet ikke Norges Skiforbunds ansvar. De har ansvar for hvordan de håndhever regelverket, og det kan og bør diskuteres. Men det er ikke det samme som å starte en rettsak.

Da rettsaken var et faktum er det helt klart at fokuset til Norges Skiforbund dreide seg for mye om den. Det har jeg skrevet i boka, og det står jeg for. Det tror jeg Skiforbundet også er enige i, og det er sikkert en erfaring de har lært mye av. Det er vanskelig å skulle balansere hva som er taktisk smart i forberedelsene til en rettsak med hva som er god daglig ledelse i et landslag.

Og apropos ”Sviktet Henrik”. Til alle journalister, når dere skriver at ”Aksel Lund Svindal stakk hodet i sanden og holdt kjeft”, da bør dere kanskje først sjekke deres eget arkiv og artikler publisert 28. november, 2018 – for under ett år siden. Den handler om nettopp dette. At jeg støtter Henrik i at det er noen prinsipper som er feil, men at jeg mener det er FIS som må kontaktes dersom han har en sak han vil fremme. Overskriften ”Svindal etterlyser felles regler” burde være ganske dekkende. Eller kanskje sitatet ”Akkurat nå er det 100 prosent opp til ledelsen i hvert forbund. Etter min mening burde alle i FIS systemet være under de samme reglene. Det er derfor jeg forstår Henrik 100 prosent, og det er synd at han ikke kan ta opp saken med FIS, men må kjempe mot sitt eget forbund”. Med andre ord; reglene fra FIS bør endres, ta det opp med de.

”Det er sant, for det står i avisa” pleide farmor å si. Vi hadde ofte diskusjoner rundt overskrifter jeg mente ikke var helt korrekte. Farmor klipte ut alt hun så om meg i avisa. Så denne diskusjonen er en av de få jeg kanskje kunne vunnet mot farmor. :) Det hadde bare vært å gå igjennom papir arkivet hennes og funnet saken fra november i fjor.

Når det gjelder at dere mener jeg har ”sviktet” lagkameratene mine, det skal jeg ta det til etterretning. Dersom noen leser boka og tviler på om jeg elsker Alpinlandslaget, da har jeg uttalt meg klønete. Jeg er helt trygg på at det kommer godt frem for de som tar seg tid til å lese hele boka.

Aksel»