Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel er kjærester

La ut bilde med hverandre på Instagram 17. mai. Nå bekrefter de til VG at de er et par.

Det ble ikke den nasjonaldagen vi er vant til, men 17. mai ble fortsatt feiret med brask og bram over det lange land.

Det skapte stor ståhei på sosiale medier da både Amalie Iuel (26) og Aksel Lund Svindal (37) bekreftet at de feiret dagen sammen.

Bare timer senere bekrefter de til VG at de nå er kjærester. Paret ønsker ikke å kommentere noe utover bekreftelsen.

Les også: Oppsiktsvekkende Haaland-påstander fra anerkjent TV-ekspert

Amalie Iuel er anerkjent som Norges beste kvinnelige hekkeløper, og satt blant annet ny norsk rekord på 400 meter hekk under semifinalen i fjorårets VM i Doha.

Iuel har vokst opp i Bærum, og tidligere har hun konkurrert for University of Southern California.

Aksel Lund Svindal har som kjent lagt skiene på hylla, men er stadig regnet som en av Norges største gjennom tidenene. Han står bokført med 36 enkeltseirerer etter debuten i 2001.

Han vant også totalcupen i 2007 og 2009.

Les også: Chelsea-stjernen skaper reaksjoner: - Majoriteten vil ikke tilbake

Han tok også to OL-gull, ett sølv og en bronsemedalje. I VM ble det fem gull, ett sølv og to bronsemedaljer.

Siden 2000 har Svindal vært MOT-ambassadør. Han er også ambassadør for den humanitære organisasjonen Right To Play.