Aktor ber om syv års fengsel for idrettsdommer

Politiadvokat Christine Wisløff mener det må reageres med en streng straff mot den overgrepstiltalte idrettsdommeren.

Artikkelen oppdateres!

Fredag la aktor ned påstand om syv års fengsel for mannen som er tiltalt for en rekke straffbare forhold mot totalt 27 fornærmede.

- Det er viktig at barn kan holde på med idrett uten å bli utsatt for noe. Her må det reageres strengt, sa aktor Wisløff da hun la ned påstand om straff i Bergen tingrett fredag ifølge BA.

Den tiltalte har erkjent seg skyldig i de fleste av forholdene i straffesaken som har blitt behandlet i Bergen tingrett denne uken.

Uttrykker anger



De straffbare forholdene gjelder blant annet:

- For å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

- For å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

- Å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

- For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

- For å ha produsert, anskaffet eller besittet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn.

Flere ganger under hovedforhandlingen har den tiltalte mannen utrykket anger og skam for de forholdene han har bekjent.

- Det jeg forteller om nå er bare en av mange ting som jeg virkelig skammer meg over, sa idrettsdommeren blant annet etter at aktoratet leste opp fra chattelogger som tiltalte hadde hatt med ett av ofrene.

FORSVARER: Bertil Christian Hast Rønnestad representerer den tiltalte idrettsdommeren i Bergen tingrett. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Dømte på elitenivå

Den 29 år gamle mannen er tidligere ustraffet og hadde ingen anmerkninger på vandelsattesten da han ble pågrepet i juli 2019.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 8. juli i fjor sommer.

Han var på det tidspunktet en mye benyttet dommer i flere idretter. Han har også dømt på elitenivå i én av idrettene.

Forsvarer Bertil Rønnestad fortalte til Nettavisen før sakens oppstart mandag at tiltalte har erkjent straffskyld for brorparten av forholdene han er tiltalt for.

- Tiltalte ønsker å gjøre opp for seg, og uttrykker anger og skulle ønske handlingene ugjort overfor de fornærmede i saken, sier Rønnestad.

Det gjorde også den tiltalte mannen klart ved flere anledninger under hovedforhandlingen denne uken.