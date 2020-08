Aktor i Maguire-saken: – Forsvaret hans er latterlig

Aktor i den greske straffesaken mot Manchester United-kaptein Harry Maguire kaller den engelske stjernens forsvarstale for latterlig.

Maguire stilte torsdag opp i et tårevått intervju der han forklarte hva som skjedde da han ble arrestert på den greske ferieøya Mykonos forrige helg. Maguire er dømt til 21 måneders betinget fengsel, men har anket.

– Jeg har sett og lest hva Maguire sa, og det er latterlig og øker bare skaden han påførte politibetjentene han angrep og det greske justisvesenet som helhet, sier aktor Ioannis Paradissis.

Han reagerer på Maguires påstander om at han følte seg kidnappet, og at han ikke visste at det var en politistasjon han ble tatt med til.

– Jeg vil oppfordre alle til å ta en titt på politistasjonen i Mykonos. Det er helt klart tydelig hva dette stedet er uansett om det er dag eller natt. Det er mange politibiler parkert utenfor på natta, det er et skilt som sier politistasjon og det går politifolk inn og ut av bygget, sier Paradissis.

LIVE lørdag 15.00: Se West Ham - Brentford på Nettavisen

Den greske aktoren mener Maguire ikke var veldig beruset da han ble pågrepet, og at det ikke kan forklare forvirringen om hvorvidt han ble tatt med til en politistasjon eller ikke.

Maguire nektet i intervjuet han ga å komme med en beklagelse til gresk politi.

– En unnskyldning er noe du gir når du har gjort noe feil, sa Maguire.

Det reagerer den greske aktoren på.

– Hvor er vår unnskyldning? Tre politimenn ble skadd og måtte behandles på sykehus. En rik mann kom til Mykonos og trodde han kunne gjøre som han ville. Han går dermed ut i en internasjonal TV-sending og rettferdiggjør sine handlinger uten å komme med en beklagelse, sier Paradissis.