Aktuelt med publikum i Bundesliga-åpningen

De 16 delstatene i Tyskland er blitt enige om nye nasjonale regler for hvordan man skal slippe tilskuerne tilbake på fotballarenaene i landet.

Ifølge nyhetsbyrået DPA, som har snakket med personer som har deltatt i samtalene, betyr det at det kan bli publikum på fotballkamper allerede fra seriestarten i 1. Bundesliga kommende helg.

Det er vedtatt at man starter et prøveprosjekt som skal vare i seks uker og innebærer at klubbene kan slippe inn tilskuere tilsvarende 20 prosent av kapasiteten på stadion.

Unntaket er den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein, som angivelig vil tillate at 25 prosent av tribunekapasiteten benyttes.

Det er samtidig ikke klart om alle klubbene vil rekke å innføre endringene allerede til helgens kamper. Bundesliga åpner fredag, når tittelforsvarer Bayern München tar imot Schalke.

Situasjonen avhenger av smittetall, og det skal gjøres en ny nasjonal vurdering av koronavirussituasjonen først i slutten av oktober, skriver DPA.

Åpnes opp i flere idretter

Delstatsminister Markus Söder i Bayern er blant dem som tok til orde for at man må velge en felles løsning som alle delstatene kunne gå med på.

– Noe annet ville vært vanskelig for ligaen og for å få det godkjent, sa han i forkant av tirsdagens videomøte mellom delstatsrepresentantene.

Söder forklarte at tanken er at ikke bare fotballen kan ønske tilskuerne velkommen tilbake, men også innendørsidretter som volleyball, håndball, basketball og ishockey.

– Det blir et slags eksperiment, en pilot, sa Söder.

Det betyr at norske idrettsstjerner som Erling Braut Haaland (fotball, Borussia Dortmund) og Sander Sagosen (håndball, Kiel) kan komme til å spille foran en god del tilskuere allerede om kort tid.

Avgjørelsen er svært viktig for klubbene, som er blitt økonomisk hardt rammet av koronapandemien.

Ulikt

Fra før har fire Bundesliga-klubber fått grønt lys for publikum i serieåpningen. Werder Bremen og RB Leipzig har fått tillatelse til å slippe inn 8.500 tilskuere, mens Arminia Bielefeld kunne slippe inn 6.500 mennesker og Union Berlin 5.000.

Det var egentlig ventet at en nasjonal publikumsløsning skulle komme først i forbindelse med myndighetenes vurdering i oktober. Enigheten for idretten kan ifølge DPA skape diskusjoner ettersom enkelte delstater har lave grenser for hvor mange personer som kan være samlet på et arrangement.

Det er også sannsynlig at regionale myndigheter får det siste ordet for hvor mange tilskuere som slippes inn, og reglene vil kunne bli strammet inn avhengig av lokale smittetall.

