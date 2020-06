Alan Shearer tror Mbappé hadde passet i Premier League: - Ville vært et stort pluss

Tidenes mestscorende i Premier League håper å få se franskmannen i fargene til gamleklubben.

Den franske VM-vinneren Kylian Mbappé fortsetter å bli koblet vekk fra Paris Saint-Germain, og settes ofte opp i forbindelse med de største klubbene i Europa.

Den siste tiden har blant andre Jürgen Klopp vært ute og hyllet 21-åringen, som selv også kun hadde fine ting å si om Liverpool, og deres trener.

Det skal uansett virke svært usannsynlig at Liverpool vil betale det som fort hadde vært tidenes største overgangssum for PSG-stjernen.

Til Newcastle?

Det stopper uansett ikke Premier League-legenden Alan Shearer fra å påpeke at Mbappé fort hadde passet perfekt inn i den engelske toppdivisjonen:

- Med hans ferdigheter, med selvtilliten han har i så ung alder og alle målene han scorer, så hadde han vært et stort pluss for Premier League, sier Shearer i et intervju med franske Canal +, som er videreformidlet av The Mirror.

Shearer er tidenes mestscorende i ligaen med 260 fulltreffere for Southampton, Blackburn og Newcastle. Han har også vunnet Premier League med nettopp Blackburn.

LEGENDE: Alan Shearer er tidenes mestscorende spiller i Premier League. Foto: Scott Heppell (AP)

Det er uansett i forbindelse med Newcastle han ofte nevnes. Og skulle han kunne velge ut én klubb å se Mbappé i, så er svaret klart:

- For meg, så er det kun én klubb for ham (Mbappé, jour.amn). Og det er Newcastle, selvfølgelig, sier Shearer humoristisk.

Den franske superstjernen er uansett en av spillerne som fort kan bli koblet med en overgang til Newcastle i den neste tiden, dersom den saudiarabiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, får fullført sitt kjøp av klubben.

Det er nemlig ventet at det saudiarabiske statsfond (PIF) vil ta 80 prosent eierskap over klubben, dersom kjøpet godkjennes av Premier League.

Mange har sammenlignet prosjektet til Mohammed bin Salman med eierne til Manchester City, som er fra De Forente Arabiske Emirater. Siden sitt oppkjøp av klubben i 2008 har City vunnet ligaen fire ganger.

Drømmelag?

Blant de som er blitt koblet med Newcastle-prosjektet er Gareth Bale. Spanske Marca har hevdet at han fort kan vise seg å bli en av de første store kjøpene på St. James' Park.

Den brasilianske superstjernen Coutinho er også koblet med en overgang tilbake til England, og blant andre Newcastle skal ha forhørt seg om hans tilgjengelighet, rapporter spanske Sport.

På trenersiden skal Mauricio Pochettino være et av de heteste navnene som er koblet i forbindelse med Newcastle.

For Mbappé sin del så er det ofte Real Madrid som nevnes i hans forbindelse. Ifølge spanske Marca skal nemlig franskmannen bli ansett som en av spillerne president Florentino Pérez virkelig ønsker å se i den spanske hovedstaden.

De har nemlig rapportert at Pérez fort kan finne på å ønske Mbappé som et del av et potensielt superlag, der blant andre Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard vil være viktige brikker.

Mbappé vil uansett ha en massiv oppgave foran seg dersom han skulle forsøke å overta rekorden til Alan Shearer, som Premier Leagues toppscorer gjennom alle tider.

Den engelske legenden står nemlig med totalt 260 mål i divisjonen, hvilket er over 50 mål mer enn nestemann på lista. Wayne Rooney har nemlig stoppet på 208 mål, mens Sergio Agüero er nøyaktig 80 mål bak Shearer med sine 180.