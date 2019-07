Alaphilippe: – Vi har ikke laget til å vinne Tour de France

Tour de France-leder Julian Alaphilippe nærmer seg sensasjon, men vet at én dårlig dag er alt som skal til for at sammenlagtseieren skal glippe.

Franskmannen har gang på gang overrasket i årets ritt. Med seks etapper igjen leder 27-åringen verdens største sykkelritt med drøye ett og et halvt minutt på regjerende mester Geraint Thomas. Bak jager også andre kanoner som Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk og Egan Bernal. I den siste uken venter fire tøffe etapper i de franske alpene. Alaphilippe elsker å sykle med den gule ledertrøya, men vet at det ikke er mye som skal til for at han mister den. – Ett minutt og tre sekunder foran, det er både mye og veldig lite. En svakhet på et fjell i 15–20 kilometer så er alt over, sa han på hviledagen mandag. På forhånd hadde de aller færreste trodd at Alaphilippe skulle blande seg inn i kampen om å vinne Tour de France. Nå er han plutselig en realistisk kandidat. 27-åringen hadde neppe trodd det selv før rittet startet. Han mener i hvert fall at hans lag Quickstep ikke er egnet for å vinne. – Vi har ikke laget til å vinne Tour de France. Vi visste alle det da vi kom hit med tre ledere på laget. Min oppgave var å få til noe i begynnelsen av Touren. Man kan ikke ha fem hjelpere til hver leder, sa han. I tillegg til Alaphilippe, satses det hardt på spurter Elia Viviani og klatreren Enric Mas. Førstnevnte snøt Alexander Kristoff for etappeseier på den fjerde etappen. Spanske Mas er nummer 26 i sammendraget. (©NTB)