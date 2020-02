Albin Ekdal leverte tordentale mot homofobi i fotballen

Serie A-profilen tar opp en av de store utfordringene til verdens største idrett i en tale til EU-topper.

Tidligere denne uka ble Sveriges landslagsspiller Albin Ekdal (30) tildelt pris som årets hetero på arrangemnetet QX Gaygala i hjemlandet.

Prisen kom på bakgrunn av Ekdals offentlige engasjement for homofile fotballspillere. I et lengre intervju med Aftonbladet i fjor sommer satte han spørsmål ved det ekstremt lavet antallet åpne homofile innen toppfotball for menn.

Tirsdag ble en videotale med Ekdals meninger rundt temaet vist for Europaparlamentet, på oppfordring fra flere av EU-institusjonens ledere.

SVT og en rekke italienske medier har seinere omtalt talen til Sampdoria-spilleren. Der tar han igjen opp de store utfordringene fotballen har med mangelen på åpne homofile i miljøet.

- I en ideell verden bør ingen ubekvem rundt det å komme ut som homoseksuell. Verken i hverdagslivet eller innen fotballen. Uheldigvis er virkeligheten en annen. I idretten vår har bare åtte spillere kommet ut som homoseksuelle, et ekstremt lavt tall, sier Ekdal.

- Føler de må flykte



Den svenske midtbaneprofilen sikter med dette til de få mannlige fotballspillerne som har stått fram. Ytterst få har hatt mot til å gå ut med at de er homoseksuelle.

- Mange vil gjerne stå fram, men de føler de ikke har frihet til å gjøre det, i frykt for negative reaksjoner, mener 30-åringen.

Ekdal fortsetter med å påpeke at homofobi er vanlig i fotballmiljøet, og at homofile spillere er redde for å bli ofre for fornærmelser både på og utenfor fotballbanen. Som en konsekvens av det føler de seg tvunget til å flykte, gjemme seg og leve i frykt, mener Sampdoria-profilen.

- Det er derfor vi må kjempe tilbake mot dette problemet og jobbe for en opplæring som kan være en styrke for det gode.

TALER FOR LIKEVERD: Sampdorias Albin Ekdal. Her i samtale med Zlatan Ibrahimovic rett etter sluttsignalet i sistnevntes første kamp etter comebacket i Milan. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos / NTB scanpix)

- Et nederlag



- Hva slags samfunn er vi hvis ikke en ung gutt kan følge drømmen om å bli fotballspiller på grunn av den seksuelle legningen sin? Hver gang en unggutt legger bort fotballstøvlene, og gir seg med idretten fordi de ikke blir akseptert i garderoben, klubben eller dem rundt, så er det et nederlag for fotballverdenen, konstaterer Albin Ekdal i talen til Europaparlamentet.

Den svenske landslagsprofilen rundet av den innspilte videoen med en oppfordring om at det ikke må gjøres forskjell på noen innen fotballen.

- Homoseksualitet definerer deg ikke som person, bare hvem du tiltrekkes av. Hver eneste en av oss er mennesker. Vi deler den samme lidenskapen. Vi elsker fotball, og det er det viktigste for oss alle, påpeker han.

Albin Ekdal har for øvrig to norske lagkamerater i Sampdoria, Morten Thorsby (23) og nykommeren Kristoffer Askildsen (19) som nylig ble hentet fra Stabæk.

Se talen til Ekdal i videoen under: