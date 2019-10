Aleesami etter å ha fått en albue i ansiktet: - Det klikket for meg

Haitam Aleesami spilte en meget god kamp mot Spania, og fikk virkelig blodet til å bruse etter en knallhard duell med Fabián Ruiz på Ullevaal lørdag.

NORGE - SPANIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Venstrebacken var en av banens beste aktører på et fullstappet Ullevaal stadion, og fikk se Joshua King sikre ett poeng på overtid mot et seiersvant spansk mannskap.

Amiens-spilleren hadde stort sett god kontroll på sin høyreside, der han ofte møtte Jesus Navas og Fabián Ruiz.

Etter drøyt 80 minutter spilt ble imidlertid den norske landslagsbacken liggende etter en knallhard duell med sistnevnte, og reprisene viste at Aleesami fikk en albue i ansiktet av Napoli-spilleren.

Dommer Michael Oliver belønnet Ruiz med et gult kort, noe midtbanespilleren ikke var særlig fornøyd med.

Det fikk vanligvis svært så sindige Aleesami til å tenne på alle plugger.

- Jeg synes jeg får en albue, og den er litt hoven her også, sier Aleesami til Nettavisen mens han holder seg til venstre side av ansiktet før han forteller om hvorfor han reagerte etter situasjonen.

- Han ber meg bare komme meg opp, og da klikker det for meg, så jeg slenger noen gloser på italiensk i og med at han er i Napoli og har vært der i tre år, men etter situasjonen kom han bort til meg og sa «beklager, beklager, jeg gjorde det ikke med vilje», så vi ordnet opp til slutt, sier backen, som med sin fortid i Palermo både forstår og kan gjøre seg forstått på italiensk.

GULT: Fabian Ruiz plantet en albue i ansiktsregionen til Aleesami og fikk gult kort. Her i duell med Stefan Johansen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

VIDEO: Se Aleesami snakke om situasjonen øverst i saken!

- Egner seg ikke på TV

28-åringen understreker at begge de to glemte situasjonen fort, men at glosene som ble sendt i retning den spanske stjernen ikke egner seg verken for kamera eller på trykk.

- Det egner seg ikke på TV, så jeg skal holde det for meg selv, sier han smilende i pressesonen sammen med backkollega Omar Elabdellaoui.

Begge de to hadde god grunn til å glise etter kampen. Landslagssjef Lars Lagerbäck trakk dem på pressekonferansen etter kampen fram som to av Norges beste, og Elabdellaoui skaffet Norge straffespark på overtid etter en knallhard duell med Spanias keeper Kepa Arrizabalaga.

Chelsea-keeperen skulle bokse en ball unna, men endte med å feie med seg Norges høyreback i samme slengen.

- Jeg vet ikke hva som skjer, for jeg blir litt så smått borte der i et par sekunder. Men vi får straffespark på slutten og Josh er sikker, så det var deilig, sier Olympiakos-spilleren.

STRAFFE: Her får Omar Elabdellaoui straffespark etter en knallhard duell med Spania-keeper Kepa Arrizabalaga. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

VIDEO: Se flere norske reaksjoner etter kampen mot Spania nederst i saken!

Børs: Slik spilte Norge mot Spania

- Han har en fantastisk statistikk

Ingen av de to backene var i tvil om at King kom til å sette straffesparket i mål og sikre Norge poenget som gjør at det fortsatt er håp om EM-sluttspill.

- Han har jo en fantastisk statistikk. Han har gjort mål på 15 av 17 straffespark eller noe sånt, så det er jo klasse. Han går frem, ser selvsikker ut og gjør det enkelt ved å sette den i mål. Det er fantastisk å få med seg ett poeng og få betalt for det harde arbeidet, sier Aleesami som ikke ville skryte for mye av egen opptreden.

- Nei, jeg synes det går bra, sier han før han trekker fram laginnsatsen.

- Vi gjør hverandre gode. Vi våger å sette høyt press, vi er rå defensivt, gode i offensiv markering når vi setter trykk på Spania, og så få vi betalt, sier han.

GOD: Aleesami spilte en svært god kamp for Norge. Her i duell med Mikel Oyarzabal Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Det så lenge ut til at kampen var i ferd med å ebbe ut med 0-1-tap etter at Saul Niguez hadde gitt Spania ledelsen like etter pause, men så fikk Norge et fullt fortjent straffespark på overtid.

Da tok Joshua King ansvar og satte inn 1-1, og dermed er det fortsatt håp om at Norge kan kapre andreplassen i gruppa.

Resultatet gjør at Lars Lagerbäck fortsatt ikke tapt på Ullevaal som norsk landslagssjef. Nå må vi helt tilbake til september 2016 for å finne sist gang Norge tapte på eget gress, den gang mot Tyskland.