Aleesamis Amiens kjemper mot nedrykksdommen – får støtte av Lyon-presidenten

Haitam Aleesamis klubb Amiens har startet en underskriftskampanje for å beholde plassen i Ligue 1 neste sesong. Nå får de støtte fra Lyons president.

I slutten av april meldte den franske ligaen at sesongen var avsluttet og at Paris St. Germain ble kåret til seriemester, mens Amiens med Aleesami og Toulouse med Ruben Gabrielsen rykker ned til Ligue 2.

Nå har Amiens lansert en underskriftskampanje for å utvide ligaen til 22 lag neste sesong og over 15.000 mennesker har skrevet under, deriblant Lyon-president Jean Michel Aulas.

– Signer på underskriftskampanjen, skal Aulas ha tvitret ifølge L'Equipe , i en melding som nå er slettet.

