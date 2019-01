Aleksander Aamodt Kilde tapte kampen mot klokka i Kitzbühel

Aleksander Aamodt Kilde noen hundredeler fra pallen.

Tyske Josef Ferstl tok seieren i søndagens Super-G i østerrikske Kitzbuhel. Like etter fulgte den 38 år gamle franskmannen, Johan Clarey og italienske Dominik Paris.

Aleksander Aamodt Kilde måtte ta til takke med en 6.-plass, da han tapte kampen mot klokka. 26-åringen var bare elleve hundredeler unna 2.-plassen.

- Helt sprøtt

Kilde fikk flere spørsmål om sin tidligere lagkamerat, Aksel Lund Svindal, etter målgang, som sent lørdag kveld annonserte at han kommer til å legge opp etter VM i Åre.

- Det er helt sprøtt å tenke på. Det er synd for oss som lag for han er rollefrigur for meg og alle andre. Vi kommer til å savne ham veldig, sa Kilde til NRK etter rennet.

Han var også klar på at han hadde en gyllen mulighet til å vinne søndagens renn i den verdensberømte Kitzbühel-bakken.

KJØRT SAMMEN I KITZBÜHEL: Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde etter utforrennet i Kitzbühel i fjor.

- Jeg ga kanskje litt mye gass feil steder, ved kuler og hopp. Det er litt surt å tenke på at man har mulighet til å kjøre fortere, sa Kilde skuffet.

Kjetil Jansrud stilte ikke til start da han for øyeblikket har en skade i hånden.

Norsk 24-åring med lovende takter

KITZBÜHEL: Adrian Smiseth Sejersted i målområdet under verdenscuprennet i i Kitzbühel.

24 år gamle Adrian Smiseth Sejersted leverte et godt renn, på tross av uryddig kjøring under søndagens Super-G.

- Et råskinn som gjør et par feil i dag, analyserte NRK-kommentator Thomas Lerdahl under søndagens alpintrenn.

- Jeg hadde en åpenbar feil etter femten sekunder og ble slått ut av det ene slaget, sa Sejersted om rennet sitt til NRK.

Sjersted havnet til slutt på 9.-plass.

Aksel Lund Svindal var til stede under søndagens Super-G, samme dag det ble kjent at 36-åringen kommer til å legge opp etter VM i Åre i Sverige om noen uker.