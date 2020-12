Aleksander Melgalvis og Simen Rafn ferdige i Lillestrøm

De to rutinerte forsvarsspillerne blir ikke med opp til Eliteserien.

Det melder VG lørdag formiddag.

– Det er jo vemodig, jeg må jo si det. Jeg trives veldig godt i Lillestrøm, sier Melgalvis til avisen.

Rafn legger til at han var forberedt på at dette ville være hans siste år på Åråsen, men at det stadig er vemodig når det blir et faktum.

Les også: Meldes om Haaland-kamp i Manchester før derbyet: Denne mannen kan stikke kjepper i hjulene for Solskjær

Begge spillere ankom Åråsen i 2017, og har vært med på både opp- og nedturer med Lillestrøm. Nå avslutter de altså med opprykk til Eliteserien - som ble sikret etter seieren mot Ull/Kisa i nest-siste serierunde.

Melgalvis sier til VG at det føles godt å avslutte oppholdet i Lillestrøm med hodet hevet.

- Jeg har pratet litt med agenten min og holder mulighetene åpne, sier han til avisen.

Lillestrøm avslutter sesongen sin på søndag, i det de gjester Grorud til sin siste kamp i Obos-ligaen for nå. Tidligere har hovedtrener, Geir Bakke, bekreftet at det vil gjøres flere endringer i Lillestrøm.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre