Alex Mann hyllet Thiago Silva med rap på Glastonbury. Så inviterte stjernen ham på besøk

Tenåringens opptreden tok ham hele veien fra Glastonbury i England til Parc des Princes og Thiago Silva i Frankrike.

I juni ble 15 år gamle Alex Mann en sensasjon på Twitter da han tilsynelatende tilfeldig ble invitert opp på scenen av rapperne Dave og AJ Tracy under musikkfestivalen Glastonbury.

Den unge rapperen ble plukket ut for å være med å fremføre sangen Thiago Silva, oppkalt etter den brasilianske midtstopperen som spiller for franske Paris Saint-Germain.

Manns opptreden imponerte mange, og ble raskt fanget opp av BBC. I skrivende stund er ungguttens opptreden sett over 23 millioner ganger gjennom kanalens Twitter-konto.

Møtte idolet

Thiago Silva likte også det han hørte da han fikk se hva 15-åringen leverte på scenen under musikkfestivalen.

Dermed inviterte han Mann til å besøke ham i Paris.

Etter møtet la unggutten som er Chelsea-supporter ut et bilde av de to. Bildeteksten var av det morsomme slaget.

- Nei, kompis, jeg har fremdeles ikke tilgitt deg for at dere slo oss ut av Champions League i 2016, skrev Mann spøkefullt.





Debutsingel og Instagram-suksess

Etter opptreden på Glastonbury har Mann fått over 286 000 følgere på Instagram, og gitt ut sin første singel.

På Instagram takker han artisten som tok ham opp på scenen og ga ham en drømmestart på musikkarieren.

- Takk til Dave for å ha gitt meg det som ærlig talt er mitt livs mulighet. Jeg har så stor respekt for at du tar unge mennesker som meg selv og andre opp på scenen, og gir dem mulighet til å gjøre noe spesielt med livene sine, skriver han.