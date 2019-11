Alex Morgan vil spille OL-fotball fire måneder etter fødsel

USAs fotballstjerne venter sitt første barn i april, men har harde ambisjoner om å spille OL for landet sitt bare fire måneder senere.

I et intervju med US Today gjengitt hos CBS News , forteller 30-åringen mer om planene.

– Jeg håper å være tilbake på banen så fort som mulig. Etter fødselen vil jeg slutte meg til landslaget og starte jobben inn mot OL i Tokyo, sier Orlando Pride-spilleren.

Alex Morgan var med da USA tok OL-gull i London i 2012. Hun er også verdensmester med USA i 2015 og 2019. Hun giftet seg ektemannen Servando Carrasco 31. desember 2014. Paret venter sitt første barn. Carrasca spiller MLS-fotball for Los Angeles Galaxy.

– Det finnes så mange kvinner som har kommet tilbake til sine idretter etter at de har født barn, og det finnes så mange av dem som er i stand til å kombinere et godt familieliv med å utøvere idrett på øverste nivå. Jeg planlegger å følge i deres fotspor. Jeg kommer til å ha med meg datteren min når jeg reiser rundt fra by til by for å spille. Jeg ønsker å fortsette med idretten som har fulgt meg gjennom hele livet, sier Morgan.

Alex Morgan har scoret 107 mål på 169 landskamper. Det er en solid prestasjon av angriperen.

