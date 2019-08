Alex Oxlade-Chamberlain signerte ny Liverpool-kontrakt

Skrev under på fireårsavtale.

Midtbanemannen har vært skadet med en alvorlig kneskade det siste halvannet året. Det skremmer likevel ikke Liverpool, som i stedet har valgt å skrive en kontrakt som strekker seg ut juni 2023 med Oxlade-Chamberlain.

Den tidligere Arsenal-spilleren spilte sin første ligakamp fra start for sesongen mot Southampton forrige helg og gjorde sine saker bra. Han er strålende fornøyd med å ha forlenget med rødtrøyene.

- Jeg er veldig, veldig glad og spent. Det er godt å få det gjort og forlenge kontrakten min her og jeg ser veldig fram mot dette, forteller 26-åringen til klubbens hjemmesider.

Engelskmannen spilte i Southampton fram til 2011, da han skrev under for Arsenal. Sommeren 2017 ble han solgt videre til Liverpool for mellom 350 og 400 millioner kroner.