Alex Telles har signert for Manchester United

Ole Gunnar Solskjærs klubb forsterker forsvaret.

Det bekrefter Premier League-klubben på sine plattformer mandag.



- Å signere for en klubb som Manchester United med så stor prestisje er en stor ære. Man må jobbe hardt for å komme til et slikt punkt i karrieren, og nå som jeg kommer til denne klubben kan jeg love at jeg vil gi absolutt alt for å bli en suksess her, sier Telles.

- Alex har kvalitetene, både som spiller og som person, som vi ønsker å ha her i Manchester United, sier blant annet Ole Gunnar Solskjær om brasilianeren.

Venstrebacken kommer fra FC Porto i portugisisk fotball der han har spilt siden 2016. Han har en fortid i klubber som Galatasaray og italienske Inter.

Brasilianeren har signert en fireårskontrakt med en opsjon på et femte år, opplyser den velinformerte journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

Prislappen skal ifølge rapporter ligge på rundt 15 millioner pund, pluss bonuser. Det tilsvarer rundt 180 millioner norske kroner.

27-åringen gjennomgikk legesjekken tidligere mandag.

Alex Telles blir Manchester Uniteds andre signering i dette overgangsvinduet. Fra før har klubben hentet Donny van de Beek fra Ajax i Nederland.

United har fått en svak start på sesongen og søndag tapte storklubben hele 1-6 for Tottenham hjemme på Old Trafford. United har kun tre poeng etter tre kamper.