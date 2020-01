Alexander Blonz (19) vekker stor oppsikt i Europa - flere følger ham tett

Verdens største kanttalent, sier Peder Seierstad om Alexander Blonz. Når tiden er moden kan det norske supertalentet trolig velge og vrake blant de største klubbene i Europa.

TRONDHEIM (Nettavisen): Nettavisen erfarer at Elverums Alexander Blonz er brennhet med tanke på en overgang til en utenlandsk klubb.

Kilder Nettavisen har vært i kontakt med sier at den hurtige kantspilleren allerede er på blokka til flere klubber i de store europeiske ligaene, selv om det nødvendigvis ikke kommer til å skje noe med det aller første.

Det er enn så lenge for tidlig å si noe konkret om hvor unggutten kan komme til å spille - og når en eventuell overgang vil finne sted - men et bra EM vil nok ikke akkurat gå ut over rogalendingens sjanser for å havne i en europeisk storklubb.

Blonz: - Frankrike eller Tyskland

Til Nettavisen sier 19-åringen at han enn så lenge trives bra i Elverum og føler at han fortsatt utvikler seg ved å spille i den norske ligaen. Med Elverum har Blonz også fått prøve seg mot de aller beste i Champions League denne høsten.

- Det neste steget i min karriere blir å komme til en større liga, Frankrike eller Tyskland, kanskje? Jeg tror at det skjer når jeg føler meg klar, sier Blonz.

- Per dags dato tenker jeg at Elverum er fint for meg de resterende årene jeg har igjen av kontrakten der. Jeg har fortsatt mye å lære, sier 19-åringen.

Avtalen med Innlandet-klubben strekker seg ut 2022-sesongen. Neste sesong tar landslagsassistent Børge Lund over som ny trener i Elverum.

- Jeg kan utvikle meg godt i Elverum. Neste år får jeg Børge som trener. Det betyr ny input og mer å lære. Det neste steget får jeg ta når jeg føler det er rett tidspunkt.

Blonz gjentar at han ikke har det travelt med å komme seg til utlandet. Unggutten ble hentet til Elverum før den inneværende sesongen og etter en litt treg start fikk han for alvor vist seg fram i Champions League utover høsten. Spesielt i møtet med Celje i starten av desember var Blonz god, og noterte seg for seks scoringer.

IMPONERER I ELVERUM: Etter en tøff start har Alexander Blonz fått fart på sakene i sin nye klubb. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Det har vært noe helt nytt for meg. Ny klubb og nytt lag. Så det har vært veldig gøy. Det gikk kanskje ikke helt optimalt fra starten, men sånn er det som regel når man bytter klubb, men etter hvert har jeg bare blitt mer og mer vant til rollen min i det laget der, og når det er på plass, så går det bare bedre og bedre, sier han.

Blonz var også en del av det norske laget som tok VM-sølv i 2019. Før EM på hjemmebane var det mange som så for seg at Danmark-proff Sebastian Barthold ville kapre den andre venstrekantplassen, bak førstevalget Magnus Jøndal, men igjen valgte landslagssjef Christian Berge å satse på den hurtige rogalendingen.

Eksperten er begeistret

Peder Seierstad, som er håndballkommentator for Viasport og selv har bakgrunn som både spiller og trener, er fra seg av begeistring for den unge kantspilleren.

Han ser på Blonz som verdens største kanttalent og mener han har dekning for å komme med et slik utspill, selv om han innrømmer at det kan oppfattes litt flåsete.

- Jeg har truffet på noen sånne spådommer tidligere, så det er derfor jeg tør å melde. Jeg sa det samme om Kent-Robin (Tønnesen) da han spilte i Romerike Håndball, at han kom til å bli blant verdens beste høyrebacker. Det viste seg å stemme. Jeg sa også at Sander Sagosen kommer til å bli blant verdens beste spillere da han spilte i Haslum, og det stemte. Jeg sier også at Blonz blir blant verdens beste venstrekanter i løpet av en femårsperiode, og hvis han blir det, mener jeg også at han er blant verdens beste kanttalenter, og for meg er han det største, sier han til Nettavisen.

Seierstad minner imidlertid om at han ikke har sett absolutt alle talentfulle kantspillere der ute. Basert på de han har sett, blant annet talenter i den franske storklubben PSG, så er han ikke i tvil om at Blonz er et større talent.

- Han har en litt underkommunisert x-faktor. Han er god til å score mål. Han bommer sjeldent. Han bommet litt i starten av sesongen, fordi det var nytt nivå og sånne ting, og det må være greit. Men på det nivået han har spilt på og det nivået han har tatt ganske greit, så bommer han lite, forteller kommentatoren om Blonz.

- Da han ble tatt ut på landslaget første gangen så hadde han vel 25 mål på 27 skudd og det er helt eksepsjonelt. Han er rett og slett bra til å score. Hjernen hans bare oppfatter hvor rommene er og så klarer han å justere skuddet sitt etter det. Det er som nevnt en litt underkommunisert x-faktor som en kantspiller trenger.

- Bør ta et år til i Elverum

Det er imidlertid ikke bare avslutningene som imponerer eksperten.

- Han er også ekstremt treningstalent. Han har perfekt fysikk til å være kantspiller. Han er ganske lang, men ikke så lang at det går ut over farten hans. Han har veldig høy frekvens i beina. I tillegg har han bra spenst nå og den kommer til å bli mye bedre, så han har de fysiske forutsetningene, mener Seierstad.

Viasport-kommentatoren er helt på bølgelengde når det kommer til hva som blir veien videre for kantspilleren. Han er enig med Blonz i at det bør bli Elverum en sesong til.

- Jeg synes han kan ta et år til i Elverum. Det forutsetter at de kommer til europacup. Da får han spilt jevnlig og får skutt på gode målvakter. Det Elverum-laget kan bli veldig spennende neste år. De kan fortsatt komme inn i Champions League, med da må de vinne sluttspill og serie, sier Seierstad.

AVSLUTTER: Venstrekanten Alexander Blonz vet hvor målet står. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Skulle Elverum falle utenfor en plass i europacupen, mener Seierstad imidlertid at det er på tide å se seg rundt etter andre muligheter.

- Jeg mener at han skal spille europacup. Verdens største kanttalent er nødt til å spille europacup og ikke bare mot Halden og i de hallene der. Hvis han gjør det, mener jeg han deretter bør prøve seg litt i Danmark, før han kan dra videre til Tyskland og leve det livet der nede, sier eksperten.

- Han kan score på hvem som helst

Seierstad ser imidlertid ikke bort fra at Blonz kan ta steget direkte til en enda større liga som den franske eller tyske. For en kantspiller er dette steget overkommelig.

- Det kan han godt gjøre. Som kantspiller så får du ikke like mye juling. Du løper opp og står der, før du hopper inn. Du løper kontra og overganger inn. Og så skal du stå imot i forsvar. I bakspillerposisjon skal du slåss og fighte mye mer. Derfor bør man gjerne ta et mellomsteg til Danmark. Det tror jeg er lurt for bakspillere, men for Blonz – han kan score på hvem som helst. Får han god vinkel så scorer han på alle målvakter. På ti skudd så setter han seks av ti skudd pluss på alle målvakter i verden.

Selv om Blonz er tatt ut i den norske EM-troppen og kan bli en joker under mesterskapet i Norge, Sverige og Østerrike, er det fortsatt Magnus Jøndal som er et klart førstevalg på venstrekant, ifølge landslagssjef Christian Berge.

- Jeg tror rollen min under EM blir litt som den var i fjor. Jeg kommer inn hvis det trengs og så må jeg prøve å spille så godt som mulig, sier Blonz til Nettavisen.

- Men du har jo tatt store steg siden i fjor?

- Ja, det er sant, men Magnus er fortsatt en av verdens beste kantspillere. Spiller han på sitt beste, så tror jeg nok at jeg blir sittende en del på benken, mener Blonz.

