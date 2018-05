Alexander Groven åpner opp om den tunge ungdomstiden: - Kasta opp før hver kamp

Det var ikke gøy å spille fotball da nervøsitet og press tok overhånd. Nå har det tidligere stortalentet gått til Hønefoss i 2. divisjon for å finne igjen gleden med fotballen.

For fem år siden ble Alexander Groven tatt ut på U21-landslaget som spilte EM i Israel.

Med fremtidige stjerner som Omar Elabdellaoui, Joshua King og Stefan Johansen i troppen, tok Tor Ole Skulleruds menn bronse i Israel.

Det måtte Groven se fra tribuneplass. Satt ut av en skade. Igjen. Oslo-gutten ble erstattet av Markus Henriksen.

Og da kontrakten med Sarpsborg 08 gikk ut i fjor høst virket alt så vanskelig at 26-åringen rett og slett vurderte å gi opp.

- Jeg har vært innom tanken på å legge opp, men til syvende og sist var jeg klar på at jeg ikke ville gi meg. Det er litt derfor jeg gikk til Hønefoss også, for å få tilbake motivasjonen igjen, sier Alexander Groven til Nettavisen.

Nå er han igjen på jakt etter gleden med å spille fotball. Det har han dessverre hatt «god» erfaring med - faktisk fra før skadeproblemene startet.

Byttet etternavn



Det er en historie bak stortalentet fra Oslo som veldig få vet noe om. I ungdomsårene ble Groven oppfattet som et stort talent både i Frigg og KFUM, før han senere gikk videre til Lyn, der han fikk A-lagskontrakt.

Med press fra folk rundt seg følte han det tyngende å måtte prestere innen en idrett han ikke lenger syntes var spesiell artig å bedrive.

- Fra jeg var tolv til 18 år var det mye greier med familien som gjorde at jeg egentlig ville slutte med fotballen. Samtidig så begynte jeg å komme inn på yngres landslag, og hadde A-lagskontrakt med Lyn.

- Det gjorde at jeg følte jeg måtte fortsette. Jeg syntes ikke det var så moro med fotball som yngre, sier Groven åpenhjertig.

Problemene hjemme var såpass vanskelige at han valgte å endre etternavnet sitt. Det er fortsatt mange som husker ham best som Alexander Hassum fra tiden i Lyn.

Til tross for misnøyen, følte han veldig på å måtte prestere ute på banen.

- Det høres rart ut å si, men jeg kunne tjene penger på fotballen og det var en karriere, sånn sett. Grunnen til at jeg ikke hadde motivasjonen var faren min, som ville det mer enn meg.

- Til slutt, da jeg ble eldre, så tok jeg litt mer tak og skjøv han ut av livet mitt, sier Groven.

Grovens far, Eilif Hassum, sier at han synes det er leit at ting har blitt som de har blitt. Selv er han klar på at mye kunne vært gjort annerledes.

- Han var i en veldig sårbar tid. Sånn i etterkant så burde jeg sikkert ha gjort ting på en annen måte, men det ble sånn, sier Hassum til Nettavisen.

- Han pusha så mye



Groven forteller at han slet med nerver og forventningspress.

- Jeg angrer ikke på at jeg fortsatte, men da jeg var liten la jeg mye press på meg selv på grunn av faren min. Når du legger så mye press på deg selv, så blir du prega av det, sier han.



- Han ville det mer enn meg, og jeg mistet gløden med fotballen fordi han pusha så voldsomt mye i ung alder.

- Jeg kasta opp før hver eneste kamp fordi jeg var nervøs. Hver eneste kamp, sier Groven.

Hassum husker episodene sønnen snakker om, men sier i dag at han ikke egentlig ønsket å legge noe press på Groven.

- Det var aldri min intensjon, og dersom han har følt det, så må jeg bare si unnskyld til han. Det var overhodet ikke min intensjon.

- Men jeg er veldig glad for at han har fått den karrieren han ønsket. Han har blitt fotballspiller, sier Hassum.

- Setter spor



Groven gjorde sin debut i Eliteserien med Lyn som 17-åring da han fikk et innhopp mot Lillestrøm i 2009. Det har vært mye som har vært vanskelig, men han har likevel aldri angret på karrierevalget.



- Det setter spor, og når du ikke synes det er gøy så er det tungt. Men jeg kom meg igjennom, så jeg angrer ikke. Jeg er glad jeg fortsatt spiller fotball.

For Grovens del var det nødvendig med en endring i livet. Før årets sesong, og etter flere skader i Sarpsborg, fant han redningen hos Frode Lafton og Hønefoss.

- Frode Lafton har helt klart hatt en viktig rolle. Vi hadde en dialog, og han har ønsket å gi meg frihet fremover i banen. Jeg får prøve på ting uten å føle at jeg må holde igjen. Det er en del trenere i Norge som er litt for flinke til å si hvordan ting skal gjøres, sier Groven.

I desember ble det klart at Alexander Groven returnerte til Hønefoss i 2. divisjon. De siste par årene har han altså spilt for Sarpsborg 08, selv om det har gått tid mellom hver gang han faktisk har vært ute på banen. Spesielt en vond hofte har ødelagt mye for 26-åringen, som også tidligere har operert den ene ankelen sin.

- Hovedårsaken til hvorfor jeg dro tilbake til Hønefoss er at jeg slet en del med skader i flere år. Dermed har jeg mistet mye av motivasjonen på grunn av det. Hver gang jeg har vært på vei opp og frem, så har det kommet en ny skade som har plaget meg. Da er det vanskelig å motivere seg videre, legger 26-åringen til.

Nå forsøker han å kombinere fotballen med en siviljobb på siden, og understreker at han ikke lenger hverken stresser eller ønsker å fokusere på hva som kan skje i fremtiden.

- Akkurat nå så lever jeg i nuet, og forsøker å ha det moro med fotballen igjen. Jeg vil hjelpe til med å få HBK opp i toppen igjen, så det er tanken akkurat nå, sier Groven, som ikke utelukker en fremtid på øverste nivå.

- Jeg vet selv at toppnivået mitt i hvert fall holder eliteserienivå. Jeg avskriver det ikke, men jeg vil hjelpe HBK nå, sier Groven.

