Alexander Kristoff vant den siste etappen av Tour de France

Tok sin tredje etappeseier i Tour de France.

Alexander Kristoff var sterkest i massespurten på Champs-Élysées og sikret norsk jubel på årets siste Tour de France-etappe søndag.

Alexander Kristoff tok den første norske seieren på Champs-Élysées siden Thor Hushovds triumf i 2006. Det var hans første etappeseier siden 2014.

Seks ryttere stakk i brudd med fire mil igjen og ledet lenge, men ble hentet inn av hovedfeltet på den siste runden. Én kilometer før mål stakk Yves Lampaert fra og fikk en god luke, men som ventet ble det massespurt på Champs-Élysées.

Der var Kristoff sterkest og sørget for norsk jubel i Paris. Edvald Boasson Hagen tok fjerdeplassen.

- Det er deilig å bevise for alle de som sa jeg var ferdig med å spurte å bevise at jeg kan spurte på den største scenen. Å vinne dette var noe av det største i Thor Hushovds karriere, og det er noe av det største i min karriere også, sa Kristoff til TV 2 etter søndagens etappe.

- Jeg har vært nærme mange ganger og kjenner oppløpet her godt. I praksis så kommer det an på andre, men det er deilig at det endelig går. Det er en lettelse å slippe alt maset med hvor lenge siden det er siden sist jeg vant en etappe.

Feiret med champagne

Søndagens etappe var sjarmøretappen som avsluttet årets ritt. Trøyene var allerede klare så lenge innehaverne fullførte, og sammenlagtvinner Geraint Thomas kunne nyte champagne og feire i begynnelsen av den 116 kilometer lange etappen fra Houilles til Champs-Élysées.

Peter Sagan vant den grønne poengtrøya suverent foran Alexander Kristoff, mens Julian Alaphilippe og Pierre Latour tok henholdsvis klatre- og ungdomstrøya.

Chavanel hyllet

Sylvain Chavanel deltok i sitt Tour de France og ble den første i historien som fullfører rittet 18 ganger. Den franske veteranen ble hyllet da han syklet ned Champs-Élysées i ensom majestet da det gjensto åtte runder inne i Paris.

Michael Schär vant den innlagte spurten.

Årets ritt var det 105. i rekken. Rytterne har tilbakelagt til sammen 3351 kilometer på 21 etapper på 23 dager. Neste års ritt starter i Brussel 6. juli og avsluttes 28. juli i den franske hovedstaden.

(©NTB)

Mest sett siste uken