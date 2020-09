Alexander Sørloth klar for RB Leipzig

Den norske landslagsspissen fortsetter karrieren i Tyskland og Bundesliga.

Det bekrefter Leipzig tirsdag ettermiddag.

- Etter de første samtalene ble det raskt klart for meg at jeg ønsket å spille for RB Leipzig. Klubben fikk stor oppmerksomhet forrige sesong med imponerende prestasjoner i ligaen, og spesielt i Champions League. Fotballen som Julian Nagelsmann ønsker å spille, passer perfekt til min spillestil. Jeg gleder meg til utfordringen i Bundesliga, sier Sørloth til klubbens nettside.

Sørloth har vært het på overgangsmarkedet i hele sommer etter en fantastisk sesong i tyrkiske Trabzonspor.

Den utleide Crystal Palace-spilleren har dunket inn mål på bestilling i Tyrkia, og har vært koblet til flere storklubber i sommer.

RB Leipzig: - Drømmespiller

Nå er det klart at nordmannen fortsetter karrieren i Tyskland, og Norge har med det to landslagsspisser som spiller for toppklubber i Bundesliga.

- Med Alexander Sørloth har vi klart å signere drømmespilleren vår i den åpne angrepsposisjonen. Han har bra fysikk, men er også en teknisk spiller. Han er god på hodet og en god avslutter. Alexander har ferdigheter som passer fotballen vår. Han har hatt en enestående sesong i Tyrkia, der han demonstrerte sine kvaliteter som målscorer og tilrettelegger, sier sportsdirektør Markus Krösche om overgangen.

24-åringens beskriver som det manglende brikken i RB Leipzig-puslespillet.

- Vi er veldig glad for å ha knyttet til oss Alexander Sørloth. Gjennomføringen av denne ganske kompliserte overgangen har vært mulig taket være lagarbeidet i den sportslige ledelsen og det vil jeg takke for. Alexander passer perfekt inn i vår filosofi, en midtspiss som også kan brukes i andre posisjoner. Han er brikken som manglet i puslespillet vårt for denne sesongen, sier klubbens administrerende direktør Oliver Mintzlaff.

Kort tid før Lepizig bekreftet overgangen meldte TV 2 at nordmannen ville bli presentert som klubbens nye spiller klokken 12 onsdag og slik sett gikk de langt i å allerede da bekrefte at overgangen var i boks.

Stolt pappa

Pappa Gøran Sørloth sa følgende om overgangen til NTB:

- For Alexander handler det om å føle at han er ønsket, og vi har sett en god stund at Leipzig har vært interessert. Han har fått et veldig godt inntrykk av samtalene med klubben og alle som er der, så han har fått en veldig god følelse på at dette er riktig.

– Hvordan vil han passe inn i klubben?

– Når vi ser Leipzig spiller, så må det være en gave å komme inn der som spiss. Han er prisgitt å ha gode medspillere og trives med dem og klubben. Selvtillit er ferskvare, og det er Alexander et godt bevis. Nå får han ro og fred, må komme seg på trening og så vise at han hører hjemme i Bundesliga, sier Gøran Sørloth.

Familien er glad for at det hele nå er bekreftet.

- Vi er glade for at det nå er slutt på spekulasjonene, det har vært greit for Alex som har visst alt, men ikke for oss rundt. Nå senker roen og freden seg i vårt hjem. Men vi er en nøktern familie, så det blir en rolig feiring, sier Sørloth.

- Det er litt vemodig at han reiser fra noe han har trivdes så godt i. Men så er det sånn at utviklingen ikke stopper. Den var sånn at han måtte søke nye muligheter, og Leipzig er et lag jeg har fulgt lenge, og vi har snakket om hvor artig det ville være å komme til et slikt nivå, de spilte jo semifinale i mesterligaen. Det er et eventyr.

Avskjedsvideo

Etter å ha slitt med å slå til i Crystal Palace etter overgangen fra FC Midtjylland i 2018, ble Sørloth sendt på lån til belgiske Gent.

Der imponerte trønderen, som ble sendt videre til Trabzonspor året etter.

I Tyrkia tok det virkelig fyr for 24-åringen, som noterte seg for vanvittige 24 ligamål på 34 kamper.

Sørloth tok farvel med sin tyrkiske klubb, via klubbens egen Twitter-konto.

Der ble det publisert en video av en tydelig emosjonell nordmann, som takker klubben for tiden han fikk der.

- Jeg vil takke presidenten for å være som en farsfigur for meg. Jeg fikk mange venner. Ikke bare på banen, men også blant folk i byen. Derfor er det vanskelig for meg å sende denne meldingen via video, og ikke fått sagt det personlig.

Videre forteller Sørloth om Bundesliga-drømmen.

- Jeg har drømmer og mål i karrieren, og en av de er å spille i Bundesliga. Det er en av de beste ligaene i verden, og det er med tungt hjerte jeg velger dette, forteller 24-åringen videre.